NBA 聯盟日前針對印第安納溜馬隊在對陣猶他爵士的比賽中，因多名球員缺席違反「球員參與政策」（Player Participation Policy），判定其行為屬於「優先考量選秀順位而非贏球」，對球隊處以10萬美元（約合新台幣320萬）的罰款。溜馬隊總教練卡萊爾（Rick Carlisle）原先對此保持沈默，但在接受印第安納當地電台採訪時打破沉默，公開抨擊聯盟的調查過程極其不專業。
溜馬多名主力傷缺 被聯盟認定「擺爛」
這場風波起源於2月4日兩支聯盟末段班球隊的對決，當時溜馬正處於主力哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因阿基里斯腱斷裂整季報銷的低潮。在對陣爵士的背靠背賽事中，溜馬決定讓西亞卡姆（Pascal Siakam）等主力輪休，此舉引發了聯盟對「擺爛」行為的嚴厲關切，也意外點燃了教練團與聯盟辦公室之間的戰火。
卡萊爾受訪怒轟聯盟 處理程序「荒謬」
卡萊爾表示，這起處罰的爭議點在於內史密斯（Aaron Nesmith）的傷勢評估。內史密斯在比賽前一晚對陣火箭時受傷，手部甚至疼痛到無法持球，但聯盟律師卻單方面認定他應該上場。卡萊爾憤怒地透露，調查人員拒絕與溜馬隊醫或球員本人交談，聲稱已諮詢過「從未檢查過內史密斯」的聯盟醫生。更令他感到震驚的是，在溜馬戰績低於五成勝率 30 場的情況下，調查人員竟然詢問球隊是否考慮過讓球員「注射藥物」強行上場，這讓他完全無法認同。
針對卡萊爾的指控，NBA 官方發言人隨後發表聲明反駁，稱其描述「並不準確」。聯盟強調，該醫療審查是由獨立醫師領導，且調查過程中已與溜馬隊總經理及運動醫學副總裁進行過面談。聯盟聲稱，當時溜馬球團曾表示提供之資訊已足夠，並認為不需要再訪談卡萊爾或隊醫。
資料來源：《Yahoo Sports》
我是廣告 請繼續往下閱讀
這場風波起源於2月4日兩支聯盟末段班球隊的對決，當時溜馬正處於主力哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因阿基里斯腱斷裂整季報銷的低潮。在對陣爵士的背靠背賽事中，溜馬決定讓西亞卡姆（Pascal Siakam）等主力輪休，此舉引發了聯盟對「擺爛」行為的嚴厲關切，也意外點燃了教練團與聯盟辦公室之間的戰火。
卡萊爾受訪怒轟聯盟 處理程序「荒謬」
卡萊爾表示，這起處罰的爭議點在於內史密斯（Aaron Nesmith）的傷勢評估。內史密斯在比賽前一晚對陣火箭時受傷，手部甚至疼痛到無法持球，但聯盟律師卻單方面認定他應該上場。卡萊爾憤怒地透露，調查人員拒絕與溜馬隊醫或球員本人交談，聲稱已諮詢過「從未檢查過內史密斯」的聯盟醫生。更令他感到震驚的是，在溜馬戰績低於五成勝率 30 場的情況下，調查人員竟然詢問球隊是否考慮過讓球員「注射藥物」強行上場，這讓他完全無法認同。
針對卡萊爾的指控，NBA 官方發言人隨後發表聲明反駁，稱其描述「並不準確」。聯盟強調，該醫療審查是由獨立醫師領導，且調查過程中已與溜馬隊總經理及運動醫學副總裁進行過面談。聯盟聲稱，當時溜馬球團曾表示提供之資訊已足夠，並認為不需要再訪談卡萊爾或隊醫。
資料來源：《Yahoo Sports》