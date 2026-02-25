美國職棒大聯盟底特律老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）近期宣布，雖自己將代表美國參與WBC世界棒球經典賽，但為了平衡經典賽與即將到來的新賽季，自己只會在預賽出賽一場，隨後就將返回春訓，對此，美國隊另一名王牌史金恩茲（Paul Skenes）承諾自己將會隨時待命。
史金恩茲扛起責任 承諾「隨時待命」
效力匹茲堡海盜的史金恩茲相較於史庫柏，則表達了不同的參賽規劃。史金恩茲在接受採訪時確認，他預計會在賽事中進行2場先發，並承諾只要美國隊持續晉級，他將會在關鍵的淘汰賽階段待命。即將邁入職業生涯第3個球季的史金恩茲對於能在國際舞台持續投球顯得更具活力。
美國投手戰力增強 力拼奪冠
史庫柏爾在預賽後的缺席，無疑讓美國隊在進入高壓的淘汰賽時少了一名頂尖戰力。不過，本屆美國隊的投手陣容深度遠勝上一屆，除了史金恩茲外，還擁有兩度入選全明星賽的韋伯（Logan Webb）以及2025年入選全明星賽萊恩（Joe Ryan）等9名先發投手。
2025賽季中，史金恩茲展現了頂級宰制力，他在32場先發中主投187.2局，繳出10勝10敗、防禦率1.97、216次三振以及0.95每局被上壘率（WHIP）的驚人數據。憑藉全聯盟最低的防禦率與極高的三振率，繼前一年奪得新人王後，以全票通過之姿榮獲2025年國家聯盟賽揚獎。
資料來源：《Yahoo Sports》
我是廣告 請繼續往下閱讀
效力匹茲堡海盜的史金恩茲相較於史庫柏，則表達了不同的參賽規劃。史金恩茲在接受採訪時確認，他預計會在賽事中進行2場先發，並承諾只要美國隊持續晉級，他將會在關鍵的淘汰賽階段待命。即將邁入職業生涯第3個球季的史金恩茲對於能在國際舞台持續投球顯得更具活力。
美國投手戰力增強 力拼奪冠
史庫柏爾在預賽後的缺席，無疑讓美國隊在進入高壓的淘汰賽時少了一名頂尖戰力。不過，本屆美國隊的投手陣容深度遠勝上一屆，除了史金恩茲外，還擁有兩度入選全明星賽的韋伯（Logan Webb）以及2025年入選全明星賽萊恩（Joe Ryan）等9名先發投手。
2025賽季中，史金恩茲展現了頂級宰制力，他在32場先發中主投187.2局，繳出10勝10敗、防禦率1.97、216次三振以及0.95每局被上壘率（WHIP）的驚人數據。憑藉全聯盟最低的防禦率與極高的三振率，繼前一年奪得新人王後，以全票通過之姿榮獲2025年國家聯盟賽揚獎。
資料來源：《Yahoo Sports》