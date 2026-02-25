洛杉磯湖人新任商業營運總裁羅森（Lon Rosen）今（25）日證實，湖人現任總管佩林卡（Rob Pelinka）將繼續領導籃球事務。佩林卡已於去年4月完成續約，並兼任籃球事務總裁。在道奇隊老闆華特（Mark Walter）收購湖人隊後，球隊管理層正式開啟了「道奇模式」的轉型過程。
魔術強森重返湖人 佛里曼將「棒籃雙棲」
除了原有的管理團隊，傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也將再度重返湖人事務。雖然根據內部消息指出，魔術強森此次不會擁有正式頭銜，但他將以非正式顧問的身份與佩林卡展開合作。曾在道奇隊擔任行銷長多年的羅森也確認，道奇隊棒球事務總裁佛里曼（Andrew Friedman）以及特別顧問薩伊迪（Farhan Zaidi）未來將為佩林卡提供管理建議。佩林卡對此表示，道奇隊的經營模式是湖人的模板，球團目前正深入研究如何在休賽季進行人員擴張與結構優化。
湖人夏天迎關鍵窗口 將牽動球隊命運
道奇隊在佛里曼的帶領下，自2017年起每季皆達成100勝或打入世界大賽，並奪得3座冠軍；相較之下，湖人隊雖然在佩林卡任內曾奪得1冠，但此後僅有1次突破季後賽首輪的紀錄。儘管棒球與籃球的運作不完全相同，但道奇隊在組織管理與數據應用上的成功經驗，被認為是提升湖人競爭力的關鍵。
這次行政層級的大換血，正值湖人隊面臨關鍵夏季的前夕。隨著當家球星詹姆斯（LeBron James）即將成為自由球員，以及市場傳出「字母哥」阿德托昆波（Giannis Antetokounmpo）可能有交易機會，這些由道奇與湖人聯手組成的「大腦團」將在接下來的補強計畫中發揮核心影響力。
資料來源：《Yahoo Sports》
