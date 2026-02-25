金州勇士傳奇球星柯瑞（Stephen Curry）正式進入「球鞋自由市場」，這場場外的商業角力，討論熱度完全不亞於賞上的表現。隨著柯瑞與長年合作夥伴Under Armour（UA）的合約到期，雙方合作13年的深厚關係驚傳裂痕。根據《ClutchPoints》預測，柯瑞下一個合作品牌除了回歸老東家UA，Nike或中國品牌ANTA皆在討論名單內。
社群粉絲遭移轉成導火線 「Curry Brand」主控權爆爭議
柯瑞自2013年加盟UA後，不僅成為品牌籃球事業的象徵，更在2020年成立個人子品牌「Curry Brand」並擔任總裁。然而，這段長期合作關係近期卻面臨嚴峻挑戰。
據悉，雙方關係惡化的主因在於「品牌主控權」。在續約談判期間，UA竟片面將Curry Brand所有的社群媒體粉絲移轉至UA官方主頁，此舉被視為對柯瑞品牌獨立性的不尊重，引發球鞋圈譁然。為了表達立場，柯瑞近期在公開訓練及全明星賽期間，刻意換穿不同品牌的鞋款，向外界釋放出「開放競爭」的強烈訊號。
決選名單曝光：Nike想補遺憾、ANTA鎖定「浪花兄弟」重聚
目前柯瑞下一紙合約的最終競爭者鎖定在以下三大方向：
Under Armour （UA）： 儘管雙方目前關係僵持，但UA仍具備十年以上的合作基礎。對球迷而言，《ClutchPoints》認為柯瑞離開UA就如同離開勇士隊一樣令人難以適應。
Nike： 身為全球運動品牌龍頭，Nike極度渴望將柯瑞納入旗下的「終身代言人」陣容（目前僅有Jordan、LeBron、KD）。雖然2013年Nike曾在招募時唸錯「Stephen」的名字導致痛失人才，但柯瑞近期多次穿著Nike鞋款，且與旗下球星約內斯庫（Sabrina Ionescu）互動頻繁，讓「重修舊好」的傳聞甚囂塵上。
ANTA （安踏）： 作為近年積極佈局北美的黑馬，ANTA已簽下湯普森（Klay Thompson）與厄文（Kyrie Irving）。柯瑞先前被拍到穿著ANTA鞋款，且後跟竟出現個人標誌，這被視為實質談判的證據。若簽約成功，「浪花兄弟」將在品牌端再次合體。
定義運動員主權 柯瑞生涯下半場的戰略選擇
對柯瑞而言，選擇與自己合作的運動品牌不只是要一份代言費，更是關於「主權」的戰鬥。參考詹姆斯（LeBron James）與喬丹（Michael Jordan）建立的商業帝國，柯瑞渴望對產品設計與商業分潤有更高程度的參與。
ANTA賦予厄文「創意總監」高權限的模式，對追求自主權的柯瑞極具吸引力。柯瑞曾在受訪時表示，他非常尊重崛起中的新興品牌，這與他當年選擇UA的心境不謀而合。柯瑞預計將在未來幾週內、最遲於休賽季宣布最終落腳處，屆時「Curry Brand」將在哪個品牌旗下重啟，全球球迷都在看。
消息來源：《ClutchPoints》
