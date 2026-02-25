根據《Ahn Fire Digital》報導，密爾瓦基公鹿隊為了安撫當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）日益耗盡的耐心，公鹿管理層已將快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）列為今夏補強的首要目標，企圖透過打造「字母哥＋可愛」的雙MVP組合，做為挽留這名兩屆MVP的終極手段。

快艇陷入規避薪資醜聞　雷納德合約恐遭廢除

目前洛杉磯快艇隊正深陷一樁嚴重的「陰陽合約」調查。指控指出，快艇高層涉嫌利用一家名為「Aspiration」的植樹公司，與雷納德及他的舅舅達成不法協議，透過該公司支付雷納德數百萬美元的「掛名酬勞」，以避開聯盟薪資上限的規範。

報導指出，若聯盟裁定指控屬實，快艇隊將面臨巨額罰款與選秀權沒收，雷納德剩餘的兩年合約甚至可能被直接判定無效。一旦合約作廢，這名34歲的頂尖側翼將恢復自由身，成為自由市場上最炙手可熱的奪冠拼圖。

字母哥耐心達極限　公鹿拚最後一搏

公鹿隊本賽季走得異常艱難。雖然阿德托昆博個人繳出場均28.0分、10.0籃板、5.6助攻及驚人的9.7次阻攻，投籃命中率高達64.5%，但單憑一己之力難以對抗東區列強。在今年交易大限前，字母哥差點就被交易，外界普遍預期若今夏公鹿無法引進有力的爭冠拼圖，這名頂尖球星極有可能提出轉隊申請。

消息人士透露：「快艇在截止日前送走哈登（James Harden）與祖巴茨（Ivica Zubac）後已退出爭冠行列，各界預期雷納德與快艇高層將在今夏探詢交易的可能。而公鹿目前面臨巨大壓力，必須為字母哥找來一位同等級的副手，雷納德正是那個能讓密爾瓦基重返競爭者行列的關鍵。」

聯盟版圖恐大洗牌　雷納德動向成關鍵

儘管已經34歲，雷納德本季仍展現MVP等級的統治力，場均貢獻28.0分、6.4籃板、3.7助攻與2.0次抄截，投籃命中率49.4%，外線命中率也有38.1%。

對公鹿而言，引進雷納德不僅是戰力升級，更是向阿德托昆博展示爭冠決心的唯一機會。然而，雷納德本人是否願意離開洛杉磯前往密爾瓦基，以及聯盟最終對「陰陽合約」的判決結果，將決定NBA未來幾年的戰力版圖。

▲公鹿隊本賽季走得異常艱難。雖然阿德托昆博個人繳出場均28.0分、10.0籃板、5.6助攻及驚人的9.7次阻攻，投籃命中率高達64.5%，但單憑一己之力難以對抗東區列強。（圖／路透／達志影像）
