金州勇士今（25）日客場迎戰紐奧良鵜鶘，勇士柯瑞（Stephen Curry）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）以及霍福德（Al Horford）此戰皆因傷缺陣，勇士半場打完落後鵜鶘，但在第三節找回手感，一度將比分扳平，但末節進攻當機，最終勇士以109：113不敵鵜鶘，而鵜鶘也靠著這場勝利，終止了對戰勇士的五連敗。
勇士半場手感冰冷 鵜鶘趁虛而入
鵜鶘此戰首節火力全開，掌握勇士禁區弱點，頻頻向禁區發起衝擊，同時也投進三記三分球，反觀勇士首節手感冰冷，團隊25投僅8中，首節打完鵜鶘31：19領先勇士，第二節鵜鶘手感急速降溫，單節團隊僅拿下15分，而勇士手感持續低迷，第二節也只拿下20分，半場結束，鵜鶘46：39領先勇士。
末節再度當機 勇士最終不敵鵜鶘
第三節勇士終於找回狀態，穆迪（Moses Moody）單節拿下8分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿下6分，勇士一度將比分扳平，第三節末段，鵜鶘打出一波7：2的攻勢，再度要回領先，以77：72領先勇士。
末節開局，勇士打出一波8：1的攻勢，將比分扳平為82：82平手，威廉森（Zion Williamson）在末節不斷強打勇士禁區連拿10分，幫助鵜鶘再次取得領先，勇士隨後持續追分，一度將落後縮小至僅剩一分差，但在比賽末段勇士進攻當機，未能將反超比分，最終鵜鶘就以113：109擊敗勇士。
勇士梅爾頓（De'Anthony Melton）此戰砍下全場最高的28分、4籃板、3助攻，穆迪拿下24分、5籃板；威廉森貢獻全隊最高的26分、6籃板，貝伊（Saddiq Bey）拿下全隊次高的18分，傷癒復出的莫瑞（Dejounte Murray）則是拿下13分。
資料來源：《NBA》