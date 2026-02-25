我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA達拉斯獨行俠在客場以123：114擊敗布魯克林籃網，拿下二連勝，不過老將克里斯．米德爾頓（Khris Middleton）因右肩神經拉傷提前退場，為球隊增添隱憂。本場比賽屬於NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽，雙方皆因暴風雪延誤行程，當天才抵達紐約。34歲的他近三戰皆有雙位數出手，若缺席時間拉長，將影響獨行俠本就有限的輪換深度。獨行俠上半場轟下本季新高76分，徹底打亂籃網節奏。全場投籃命中率高達58.5%，展現高效率進攻表現。馬文．巴格利三世（Marvin Bagley III）攻下22分，納吉．馬歇爾（Naji Marshall）21分，布蘭登．威廉斯（Brandon Williams）19分10助攻，湯普森（Klay Thompson）則挹注17分。籃網方面，麥可．波特二世（Michael Porter Jr.）攻下26分，諾亞．克勞尼（Noah Clowney）22分，特倫斯．曼恩（Terance Mann）替補貢獻17分。第四節曼恩連續命中兩記三分，一度將差距縮小至2分，但獨行俠隨即穩住陣腳，最後1分鐘重新拉開至雙位數差距。米德爾頓是透過安東尼．戴維斯（Anthony Davis）相關交易自華盛頓巫師來到達拉斯，本季結束後將成為自由球員。考量獨行俠戰績20勝36敗，已淡出競逐行列，他是否尋求買斷轉戰爭冠球隊，成為聯盟關注焦點。然而近期傷勢頻傳，將影響市場評估。儘管球隊表態將決定權交由他本人，但若肩傷復原不如預期，季末動向恐受影響。