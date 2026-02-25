我是廣告 請繼續往下閱讀

華盛頓巫師隊今（25）日客場挑戰亞特蘭大老鷹隊，這也是明星控衛崔楊（Trae Young）自季中交易轉隊後，首次回到他成名的起點州立農業體育館（State Farm Arena）。儘管目前仍因膝傷無法上場，但老鷹球團特別製作了致敬影片，崔楊在現場情緒激動、一度落淚，並在賽前記者會上感性發言，甚至語帶玄機地提到了當初離開老鷹的「內幕」。在長達八個球季、場均貢獻25.2分與9.8次助攻的歲月後，崔楊的離開曾令無數亞特蘭大球迷心碎。在今日的記者會中，崔楊坦言回到這座球館感覺非常「奇特且唯一」。然而，當被問及在老鷹隊最後的日子時，崔楊坦率說道：「最困難的部分是，有時候你在一個地方待了太久，你會突然感覺到，自己的存在似乎不再像以前那樣受歡迎了。」他淡然地表示：「這就是生活。雖然這在職業運動中未必公平，但人生本來就沒有絕對的公平。我只能接受現實並繼續前行。」儘管離開亞特蘭大時帶著些許苦澀，但崔楊對老鷹球迷的愛依舊堅定。老鷹隊在今日比賽中播放了回顧影片，現場球迷也報以熱烈掌聲。崔楊說：「我答應被交易的一大主因，就是我希望老鷹球迷知道，從我被選中的第一天起，我就多麼愛這座城市和這裡的球迷。就算球隊戰績低迷時，他們也從未停止對我的支持。」他強調，雖然最後因為與球團的發展方向不同而分道揚鑣，但他依然為自己曾讓這座城市重回籃球列強版圖感到自豪。崔楊自去年12月遭遇右膝韌帶扭傷（MCL）後便缺陣至今。他透露本來非常希望能在重返亞特蘭大的首場比賽、也就是今天復出：「雖然我很想上場，但顯然這不在上帝的計畫中。不過，我目前的復健進度非常理想，相信很快就能回到場上。」本場比賽巫師在缺少「新雙槍」崔楊與戴維斯（Anthony Davis）的情況下，以98：119慘敗給老鷹，戰績下滑至16勝41敗。對於巫師而言，崔楊的健康回歸將是球隊重建計畫中最關鍵的拼圖之一。