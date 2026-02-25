夏洛特黃蜂今（25）日客場迎戰芝加哥公牛，黃蜂超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel）此戰出賽22分鐘，三分球6投中3拿下21分，本場比賽過後，克努佩爾本季三分球命中數來到201顆，成為本季首位命中200顆三分球的球員，此外克努佩爾僅花費58場就投進200記三分球，刷新聯盟最快紀錄。

兩隊上半場戰況膠著　黃蜂第三節大爆發

此戰兩隊在上半場戰況膠著，半場結束黃蜂僅以56：55領先公牛1分，但第三節黃蜂進攻大爆發，克努佩爾與米勒（Brandon Miller）單節各拿下12分，黃蜂團隊第三節砍近8記三分球，單節打出42：16的攻勢。

末節黃蜂持續猛攻，打出33：28的攻勢，終場黃蜂就以131：99大勝公牛，拿下近期的2連勝，此戰公牛布澤利斯（Matas Buzelis）攻下全場最高的32分、7籃板；黃蜂方面共有7名球員得分上雙，其中米勒拿下全隊最高的23分、5籃板、3助攻，鮑爾（Lamelo Ball）貢獻16分、7助攻。

克努佩爾表現優異　寫下聯盟最速紀錄

克努佩爾本季僅花費58場比賽就投進200記三分球，刷新由羅賓森（Duncan Robinson）所保持的69場紀錄，成為聯盟歷史上單季最快投進200記三分球的球員，並將紀錄往前推進11場，為後續挑戰者立下更高的門檻。

