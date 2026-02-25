我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士前鋒M.穆迪（Moses Moody）也挹注24分。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA紐奧良鵜鶘今(25)日在主場迎戰金州勇士，這場比賽對鵜鶘隊而言意義非凡。此外，鵜鶘隊明星控衛D.莫瑞（Dejounte Murray）在因阿基里斯腱重傷缺席長達13個月後，終於在今日回歸賽場並挹注13分，幫助鵜鶘隊拿下二連勝。過去常因傷病所苦的威廉森，本季身體狀態顯著提升，週二對陣勇士是他連續第26場出賽，打破了過往的紀錄。威廉森本季至今在鵜鶘隊58場比賽中已出賽42場，場均繳出21.8分、6.0籃板及58.7%的高命中率。若他能在剩餘24場比賽中再打19場，使單季出賽數達到61場並符合體重規定，其隔年4220萬美金（約新台幣13.6億元）的合約將獲得全額保障。除了威廉森的紀錄之夜，另一焦點在於明星後衛D.莫瑞。他自2025年1月遭遇右腳阿基里斯腱斷裂後，經歷長達13個月的艱辛復健，今日首度重返球場。總教練J.博雷戈（James Borrego）賽前表示將對莫瑞執行時間限制，莫瑞最終上場貢獻13分，展現不俗的回歸效率。比賽關鍵時刻，前鋒S.貝伊（Saddiq Bey）全場拿下18分，包括在第四節剩餘1分47秒時完成一次高難度反手拉竿三分打，幫助鵜鶘隊取得107：101領先，徹底澆熄勇士反撲氣焰。金州勇士此役戰力嚴重受損，看板球星柯瑞（Stephen Curry）因右膝傷勢已連續缺席8場，且並未隨隊前往客場，加上K.波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與A.霍佛德（Al Horford）分別因病與趾傷缺陣，勇士全場僅有9人輪替。即便如此，後衛D.梅爾頓（De'Anthony Melton）仍繳出賽季新高的28分，前鋒M.穆迪（Moses Moody）也挹注24分。然而，勇士隊在關鍵時刻罰球失準，加上殘缺不全的禁區防線無法阻擋威廉森的強攻，近四場比賽中吞下第三敗。