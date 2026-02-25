我是廣告 請繼續往下閱讀

格林的比賽影響力已難以回到巔峰狀態，進攻端穩定度與外線威脅下降，防守覆蓋範圍也不如過往。

▲金州勇士格林（Draymond Green）近五場比賽，投籃25投8中，命中率32%；三分球15投4中，命中率26.7%。（圖／美聯社／達志影像）

最近五場比賽，格林累積23分，投籃25投8中，命中率32%；三分球15投4中，命中率26.7%。對波士頓塞爾提克一戰更出現多次被完全放空卻未能命中的情況。

金州勇士本季戰況動盪，在傷兵潮與戰力失衡的雙重壓力下，隊內核心之一的格林（Draymond Green）正面臨職業生涯最現實的一課。這對於一名四度奪下NBA美國職籃（National Basketball Association）冠軍、長年擔任防守核心與情緒領袖的老將而言，無疑是一項重大轉變。佛里德爾在電台節目中直言，他指出：「現實是，他的表現已無法像過去那樣支撐一切，這在聯盟很常見，只是勇士正值競爭期，更顯得時間點殘酷。」總教練柯爾（Steve Kerr）近期也公開提及管理格林上場時間的必要性。這是明確訊號，代表35歲的格林已不再是全場負荷的固定先發，而是必須精準調度的資產。背景環境同樣雪上加霜。巴特勒（Jimmy Butler）日前因前十字韌帶撕裂提前報銷，柯瑞（Stephen Curry）則因膝傷持續缺陣數週。即便交易截止日前引進波辛吉斯（Kristaps Porzingis），勇士仍在西區季後賽邊緣徘徊。然而，真正的焦點並非傷病，而是格林是否仍具備爭冠球隊先發強度。對手已不再將他視為進攻威脅，而是刻意收縮防線放投，改以包夾其他核心。對於曾拿下年度最佳防守球員、四度NBA全明星的球員來說，這是一種殘酷轉變。儘管如此，他最近五戰仍抓下25籃板與送出17助攻，顯示閱讀比賽與組織能力依舊在線。這也支持佛里德爾提出的「超級第六人」構想，每場18至20分鐘，專注於防守能量與短時間爆發。這樣的定位，或許比高負荷先發更符合現況。格林目前仍處於四年合約之中，下季擁有球員選項，最高可領取2767萬8571美元，約8億8571萬元台幣。若選擇執行，將延續至2027年前後才可能進入自由市場。聯盟觀察普遍認為，他與柯瑞的搭配仍是最佳版本。當他單獨扛起攻防責任時，退化現象相當明顯。這也是勇士教練團必須面對的現實。格林的處境並非沒有前例。伊古達拉（Andre Iguodala）曾在2014-15賽季主動讓出先發，轉為板凳核心，場均7.8分卻穩定防守與組織，最終拿下總冠軍賽MVP並再奪三冠，成功延長職涯。若格林願意接受類似轉型，憑藉球商與場上指揮能力，仍可成為戰術關鍵拼圖。佛里德爾最後指出，格林清楚自己正處於生涯轉折點，球團也明白改變正在發生，只是從理論到實際調整，從來都不容易。