我是廣告 請繼續往下閱讀

猶他爵士隊昨（24）日以105：125慘敗給休士頓火箭，但比起分差，更令球迷心碎的是再度出現傷病的噩耗。爵士隊前鋒威廉姆斯（Vince Williams Jr.）在比賽中因一次守備碰撞導致左膝前十字韌帶斷裂，確定整季報銷。這起意外讓火箭隊前鋒伊森（Tari Eason）陷入「打球太髒」的輿論風暴，他的母親也因此在社群媒體上與網友展開激烈交鋒。意外發生在比賽第二節，當時威廉姆斯在一次退防快攻中與伊森發生碰撞。從重播畫面可以看到，威廉姆斯在落地前膝蓋出現嚴重的「過度伸展」，隨後痛苦倒地。爵士球團今日證實，威廉姆斯將接受手術修復斷裂的ACL，這也意味著他本季剩餘賽事全部報銷，能否趕上下個賽季仍是未知數。這對威廉姆斯而言是沉重的打擊，身為「JJJ」傑克森（Jaren Jackson Jr.）交易案來到爵士的一員，他本季在僅有的6場出賽中場均貢獻4.7分、3.2籃板。更關鍵的是，今年正值他的合約年，這次重傷恐將影響他未來的職業生涯。賽後，伊森的社群帳號湧入大量抨擊，指責他的防守動作過大且具備惡意。對此，伊森的母親Teroya Eason隨即在社群媒體X上連續發文護子，語氣相當強硬。「我向Vince及他的家人致歉，但有些網友早上起床就帶著惡意發廢文。」Teroya表示，「如果你看過我兒子的傷病史，就知道有多少人全速撞向他。那不是骯髒的打球，那就是籃球。怎麼可能推一下肩膀就導致對方ACL斷裂？」她更直言：「大多數的媽媽都在烤軟餅乾，而我則在網路上修理這些軟弱的傢伙。」Teroya Eason進一步說道：「如果這算是骯髒的犯規，那籃球和我過去35年來所從事的運動根本就不是一個檔次。我很抱歉Vince受傷了。我很討厭這樣，但你們有些人真的應該遠離籃球。夠了，真的夠了。關於這件事，我不會再說任何話了。」儘管網路上煙硝味重，但兩名當事者早已達成諒解。根據爵士記者Sarah Todd報導，伊森在賽後親自前往爵士隊休息室探視威廉姆斯。伊森受訪時表示：「我認識Vince 一段時間了，他是一個非常努力的好人。我的意圖始終是努力打球，絕非想傷害任何人。我知道這是他的合約年，我對此感到非常抱歉。」伊森在昨日的比賽中攻下11分、10籃板的雙十數據，但這場勝利卻因威廉姆斯的重傷而蒙上陰影。