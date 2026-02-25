我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2026 foodpanda 台灣熊勇｜CT AMAZE 啦啦隊女孩透卡盲包」全套12款+1隱藏版，總計36位啦啦隊女孩隨機盲抽，只送不賣。（圖／翻攝自foodpanda臉書）

精美透明設計：拿著透卡對著轉播畫面或應援美食拍照，隨時隨地都能與女孩們同框應援。





合體解鎖彩蛋：全套共推出12款常規設計，加上1款限量隱藏版。若蒐集多款透卡，還能交疊解鎖多人合體的超狂應援陣容。





豪華應援卡司：企劃全套集結了36位女孩隨機盲抽，絕對讓你每次打開包裝都充滿驚喜。





活動時間：即日起至3月17日





獲取方式：打開foodpanda App，點擊首頁「CT AMAZE 透卡套餐」專區，訂購專區內指定商品，即可隨機獲得盲包一份（數量有限，送完為止）。





合作品牌：麥當勞、肯德基、必勝客、胖老爹、21Plus、統一超商（7-11）。





美食外送7折：結帳輸入專屬優惠碼 【美食棒棒達】，即享指定店家外送7折優惠，效期至3月17日，需滿低消，數量有限兌完為止。





生鮮$1級棒：即日起至2月28日前，於指定時段訂購「全聯福利中心」系列分店指定商品，即可享$1超殺價格。每單限購一入，售完為止。





隨著世界棒球經典賽熱潮即將開跑，外送平台foodpanda推出訂餐送透卡盲包，連啦啦隊女神們自己都抵擋不住！林襄與峮峮日前親自開箱實測運氣，林襄才開到第2張就幸運抽出自己的透卡，峮峮則是狂開了8包盲包後，第9包材抽出她的專屬卡面。限量隱藏版真面目也揭曉，原來抽中隱藏版的幸運兒，可一次獲得兩張女神透卡，可說是雙倍驚喜。隨著世界棒球經典賽熱潮席捲全台，有許多周邊活動，看轉播怎麼能少了美食與啦啦隊女神相伴，foodpanda攜手「CT AMAZE」啦啦隊，推出超香的「台灣熊勇」企劃。只要點購麥當勞、肯德基等指定品牌應援餐，就能免費盲抽印有峮峮、林襄、秀秀子等超人氣女神的精緻透卡，只送不賣，邊吃邊蒐集。這次推出的「2026 foodpanda 台灣熊勇｜CT AMAZE 啦啦隊女孩透卡盲包」絕對是球迷與鐵粉必收的神物，共有三大亮點一次看：想把女神帶回家非常簡單，快筆記以下活動資訊：除了超香的透卡盲包，foodpanda 也為熬夜看球的粉絲準備了優惠，在家追賽不斷炊：