效力於奧克蘭運動家體系的20歲左投林維恩，正以令人驚艷的速度在美職體系竄升。去年在他旅美的第一個完整賽季中，僅花24場比賽便橫跨3個層級，直升2A。日前林維恩在接受小聯盟官網訪問時，分享了他從YouTube自學特殊球種的趣事，並透露即將代表中華隊征戰世界棒球經典賽（WBC），最渴望對決的就是偶像大谷翔平，同時也想跟日本王牌山本由伸請教曲球。
從「戴錯手套」到百萬美元身價 林維恩展現頂級宰制力
林維恩在訪談中自曝一段有趣的兒時往事：他在台灣剛接觸棒球時，甚至不知道左右手手套的區別。「我以前用左手接球，因為我只有右手用的手套，」他透過翻譯表示，「我接球後得脫下手套，再用左手把球傳出去。」這段怪異的舉動最終引起教練注意，並建議他換上左手專用手套，這才開啟了他成為左投的路。
平鎮高中畢業後，林維恩在2024年以113萬美元（約新台幣3535萬元）的高額簽約金加盟運動家。2025年球季，19歲的他展現了超越年齡的成熟，在1A、高階1A及2A合計投出3.72的防禦率，87局送出117次三振，精準的控球讓運動家球員發展總監史普拉格（Ed Sprague）讚不絕口：「你必須不斷提醒自己，這孩子才19歲。」
在YouTube上學的！「叉指變速球」成林維恩新武器
林維恩目前的武器庫包含速球、卡特、Sweeper及彈指曲球，但報導中說道最令人印象深刻的是他的「叉指變速球」。去年5月，他發現傳統變速球效果不彰，竟開始在YouTube上搜尋Trevor Bauer在克里夫蘭時期的慢動作影片，研究其特殊的「V字握法」並自學成功。此外，他也參考了現役賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal）等人的投球內容，持續優化這項致命武器。
首次受邀大聯盟春訓的林維恩，主動向隊上資深好手塞維里諾（Luis Severino）與史普林斯（Jeffrey Springs）請益，「他們教我如何隱藏握球，不讓二壘跑者看穿球路，這對投捕來說至關重要。」
希望能在經典賽圓夢！林維恩想對決大谷、和山本討教曲球
下週林維恩將返台加入中華隊備戰。除了他之外，同為運動家潛力新秀的莊陳仲敖與沙子宸也將一同為國征戰。
談到即將到來的經典賽東京預賽，林維恩毫不掩飾他的私心：「我一定要對上大谷翔平！」他表示除了期待與大谷對決，也希望能與日本王牌山本由伸同場較勁，「賽後我想請教山本如何投出那顆超神的曲球，最後還想請他們兩位幫我在球衣上簽名。」
