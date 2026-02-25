我是廣告 請繼續往下閱讀

▲39歲米可白鼻部手術後咳出血塊！休養現況曝光：她切除鼻息肉腫脹纏紗布。（圖／米可白臉書）

▲孫綻表示春節期間都和家人在一起，體會到與家人相處的時光非常重要。（圖／記者葉政勳攝）

孫綻和米可白交往近3年，今年春節各自回高雄與鹿港，分隔兩地。為他怎麼沒陪女友過年？他透露米可白春節前才動了鼻息肉與神經切除手術，自己曾經到醫院陪她一週，在旁幫忙擦鼻血、買食物、跑腿等照顧，笑道：「我都當看護了，她想怎樣？」去年一整年孫綻忙著拍戲和錄製軍事實境節目《九條好漢在一班》，幾乎沒有見家人，今年一月他的奶奶過世，讓他有很大的感觸，覺得陪伴家人非常重要。春節期間他回高雄，幾乎每天都跟家人在一起，也沒特別去哪裡玩，就在高雄、台南附近走走。米可白過年回鹿港幫忙家裡賣餅，再度引起當地遊客的話題。孫綻打趣道：「我怕我到鹿港會讓那邊癱瘓，我都當看護了，她想怎樣？」米可白在動鼻子手術之前，過敏嚴重到會連續打好幾十個噴嚏，旁人看了都心疼。孫綻形容他們在醫院過了一個禮拜的情人節，因為他就睡在米可白病床旁的看護床上，她有什麼需要就幫忙，再跟早上第一班看護交接，要幫她擦鼻血、換藥，提醒她那一週不要洗頭、不能碰到水等等。是不是還要幫她洗澡？他聽得好氣又好笑：「她動鼻子手術而已，怎麼會需要人家幫忙洗澡啦？」儘管沒陪米可白回鹿港，孫綻稱有在存結婚基金，希望給她好的生活，為未來做更好的努力。他這次也把自己養的毛小孩「車輪餅」帶回高雄，家人也都很喜歡，讓他對於第一次養毛小孩，就能把讓車輪餅養到現在快5公斤，覺得很有成就感。他最近另一件得意的事，是接了部古裝劇，意外發現自己的外型超適合演古人，、大讚台灣也能做出很厲害的古裝劇，恨不得馬上能讓觀眾看到。