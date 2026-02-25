我是廣告 請繼續往下閱讀

今（25）日亞特蘭大老鷹以119：98大勝華盛頓巫師的比賽中，勇士舊將庫明加（Jonathan Kuminga）展現了何謂重生。他此役替補出賽僅24分鐘便高效率轟下27分，賽後他在更衣室接受聯訪，臉上始終掛著在灣區少見的燦爛笑容，坦言新東家的團隊氛圍對他意義重大。庫明加今日不僅創下老鷹隊史替補球員首秀的最高得分紀錄，更在第三節上演個人秀單節灌進18分。賽後談到這份驚人的成績單，庫明加語氣輕鬆地表示：「我現在有點興奮到說不出話。其實我沒有想太多，就是保持耐心，相信教練的計畫。對我來說，最重要的不是我打得有多好，而是我們這群人能一起贏球。」在金州時期，庫明加的出場時間與角色定位始終是外界關注的負面焦點；但今日在亞特蘭大，他在主力強森（Jalen Johnson）傷退後挺身而出，與隊友的擊掌、開玩笑聲此起彼落。庫明加特別提到了老鷹的休息室文化：「這裡每個人都很友善，大家平時都會互相開玩笑。我覺得這種『快樂打球』的氣氛超級重要，這對比賽的化學反應有巨大的正面意義。」外界普遍認為，庫明加首戰大爆發是為了向送走他的勇士隊證明價值，甚至帶有「復仇」意味。對此，庫明加在受訪時給出了非常成熟的回應：「每個人都可以有自己的看法，但我真的不在乎外界怎麼評估。我不是為了向誰『傳達訊息』而打球，我純粹就是想回到賽場，享受比賽的每一分鐘。」老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）也在記者會上給予這名23歲新秀極高的評價：「他非常專注，對於勝利充滿渴望。他在籃下的終結能力與外線威脅，完美填補了強森受傷後的戰力缺口。」雖然首勝到手，但老鷹全明星前鋒強森因「髖屈肌」受傷退場，無疑為球隊未來蒙上陰影。庫明加對此展現了職業球員的擔當：「這就是職業籃球的一環，我也隨時準備好接受挑戰。亞特蘭大的球風讓我打起來很自在，我會盡我所能，幫助這支球隊贏下更多比賽。」