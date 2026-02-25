我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（25）日在主場迎戰奧蘭多魔術，這場比賽打得驚心動魄，湖人雖然在詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）帶領下最多領高達12分，卻在比賽末段遭遇魔術狀元班凱羅（Paolo Banchero）與貝恩（Desmond Bane）的強力反撲。最終魔術靠著卡特（Wendell Carter Jr.）在倒數時刻的準絕殺補籃，以110：109氣走湖人。湖人不僅苦吞2連敗，更中斷了本季「領先進入第四節必勝」的神話。湖人此役上半場展現強大進攻慾望，唐西奇（Luka Doncic）半場就繳出12分、8助攻，搭配詹姆斯（LeBron James）與艾頓（Deandre Ayton）內外夾攻，一度掌控比賽節奏。然而，本季打出生涯最佳表現的里夫斯（Austin Reaves）上半場竟罕見手感冰冷，5投0中1分未得，導致湖人始終無法徹底拉開比分，半場僅以56：53微幅領先。易籃再戰後，魔術隊狀元郎班凱羅開始接管比賽。他在第三節展現強大的得分爆發力，單節一人獨攬17分，緊緊咬住比分。進入關鍵第四節，魔術新援貝恩（Desmond Bane）也找回準星，單節轟下12分，並在比賽讀秒階段投進關鍵三分球反超1分。湖人隨後發動反擊，唐西奇精準傳球助攻詹姆斯暴扣奪回領先。但在魔術最後一次進攻中，班凱羅中投不中，卡特（Wendell Carter Jr.）奇蹟般在籃下補籃命中，留下一點時間給湖人。在最後一波絕殺機會中，唐西奇持球遭遇包夾，連續兩次將球傳向詹姆斯，最後由詹姆斯在三分線外出手壓哨球，可惜球彈框而出。全場比賽唐西奇繳出22分、9籃板、15助攻的華麗數據，詹姆斯也有21分、6籃板入袋，但最後一攻的選擇與傳球流動，預計將再度引發外界對「詹唐連線」化學反應的討論。魔術隊班凱羅全場瘋狂轟下36分、10籃板、6助攻，無疑是本場最佳球員。而湖人艾頓雖有21分、14籃板的雙十演出，里夫斯下半場也甦醒攻下18分，仍難擋魔術在洛杉磯帶走勝利。湖人輸球後，下一戰將開啟艱難的客場二連戰，分別對陣太陽與勇士。在西區排名競爭進入白熱化之際，紫金軍團如何調整唐西奇與詹姆斯的球權分配，將是能否止敗的關鍵。