回憶2013年經典台日大戰 中田翔：若沒打好不知會被罵成怎樣

大賽心理素質成關鍵 中田翔吐露硬漢柔情

前中日龍隊球星、曾多次入選日本武士隊的重砲中田翔，近日受邀登上傳奇捕手古田敦也的YouTube頻道「古田方程式」。現年36歲的他，在節目中暢談職業生涯，並首度感性回憶起代表國家出征世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）時，那種與職棒賽季完全不在同個層級的巨大心理壓力。2013年經典賽複賽的台日大戰中，中田翔就是那個敲出再見犧牲打的球員，他在節目中坦言那時候真的只想著：「如果在這邊沒打好，不知道國民們會對我說出什麼狠毒的話。」當工作人員問及：「披上國家隊戰袍的壓力真的不一樣嗎？」中田翔毫不猶豫地給出肯定的答覆。他曾參與2013年及2017年兩屆經典賽，是日本隊當時不動的中心打線。中田翔解釋道：「球場的氣氛完全不同。選手所感受到的壓力與精神壓力，如果跟職棒長達一年的例行賽相比，兩者根本無法相提並論。」他坦言，代表國家的榮譽感背後，隱藏的是常人難以想像的沉重負荷。提到最令球迷印象深刻的時刻，莫過於2013年經典賽複賽在東京巨蛋對戰台灣的那場傳奇戰役。當時雙方激戰至延長賽第10局，中田翔頂住壓力擊出關鍵的再見犧牲打，最終幫助日本隊以4：3驚險取勝。回想那一刻，中田翔仍心有餘悸：「那時候走進打擊區，心裡想的是：『如果在這邊沒打好，不知道國民們會對我說出什麼狠毒的話。』」他笑稱當時是真的「緊張到不行」，那是為了不負國民期待而激發出的求勝本能。作為昔日日本隊的領軍人物，中田翔在節目中展現了硬漢柔情的一面。即便在職棒場上累積了無數全壘打與打點，但在國家利益面前，強如他也曾感到極度焦慮。這段訪談也引發日本網友熱議，紛紛留言感嘆：「那場台日大戰真的是經典中的經典！」、「原來連中田翔這種強心臟都會怕」。