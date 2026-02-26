目前效力於底特律老虎隊的台灣強打李灝宇，今（26）日在對戰多倫多藍鳥的春訓熱身賽中，再度展現優異的長打爆發力與穩健的二壘守備，不僅敲出擊球初速破100英哩的強襲安打，更策動兩次雙殺化解危機。賽後，他接受日媒《體育報知》採訪時，揭露自己決定暫離大聯盟春訓、披上2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）戰袍前，內心其實有過一段煎熬與掙扎。
熱身賽攻守俱佳 擊球初速168公里震撼全場
今日面對強敵藍鳥，李灝宇被排在先發第7棒、鎮守二壘。他在第二個打席面對投手科爾曼（Javen Coleman）時，精準鎖定球路，擊出一支初速高達104.6英哩（約168.4公里）的強勁安打，展現身為老虎隊40人名單潛力新秀的實力。隨後他也靠著野手選擇上壘並跑回分數。
除了打擊表現搶眼，李灝宇在守備端也展現出色的判斷力，兩次與隊友默契搭配完成雙殺，穩定的守備演出也為他競爭大聯盟席位增添了不少籌碼。
「離隊是艱難決定」 李灝宇坦言入選中華隊曾猶豫
由於今年春訓是李灝宇爭取開季大聯盟席位的關鍵時刻，他在接受日媒《體育報知》採訪時，毫不避諱地談到了當初收到中華隊邀請時的複雜心境。
李灝宇坦誠地說：「當中華隊透過台灣經紀人與我聯絡時，我其實很猶豫，因為對我來說，在春訓打出成績以爭取開季名額是最重要的事情，所以對離開球隊感到猶豫。但經過思考後，我決定參加WBC，因為我認為這會是非常寶貴的經驗，而且不是人人都有機會能參與，能被國家隊選中是一種榮譽。」
3月1日啟程赴日 期待重逢U18昔日戰友
這也是李灝宇繼2019年U18後，再次因國際賽踏上日本領土。回憶起那段在愛媛縣合宿的日子，李灝宇表示，日本隊陣中有些當時就認識的球員，甚至還有在美國體系打球的隊友，對於能在經典賽這種世界殿堂重逢感到相當興奮。
根據行程規劃，李灝宇預計將於3月1日離開老虎隊春訓基地，直飛日本向中華隊報到。對於即將到來的台日戰與各項硬戰，他已做好準備，期盼能帶著在春訓調整出來的好狀態，為中華隊貢獻一份心力。
消息來源：《體育報知》
