金州勇士隊今晚將前往孟菲斯挑戰灰熊隊，然而賽前卻傳來令球迷擔憂的消息。勇士隊官方宣布，陣中老將格林（Draymond Green）因下背部傷勢及傷病管理，將缺席今晚對陣灰熊的比賽。這對剛在週二以109：113惜敗紐奧良鵜鶘、對急需提振士氣的勇士隊來說，無疑是雪上加霜。

格林傷缺背後：賽季衝刺階段的戰略保護

根據《Mercury News》記者戴克斯（Joseph Dycus）的報導，格林的下背部痠痛已困擾他數日，先前也曾缺席週一的比賽。雖然他在週二對陣鵜鶘時帶傷上陣32分鐘，繳出11 分、7籃板、6助攻及 2阻攻的全面數據，但勇士教練團顯然不願讓這位35歲的核心老將在「背靠背」（back-to-back）中冒險。

本賽季是格林在勇士隊的第14個賽季，目前場均貢獻8.5分、5.7籃板與5.1助攻。球團希望在賽季末段的衝刺期保持他的健康，因此今日決定安排他輪休。

勇士「人手短缺」：核心主力集體休戰

今晚的勇士隊陣容堪稱殘破，除了格林之外，傷兵名單還包括當家球星柯瑞（Stephen Curry）、新加盟的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）巴特勒（Jimmy Butler）塞斯·柯瑞（Seth Curry）以及梅爾頓De'Anthony Melton等多名主將。

這支昔日王朝球隊目前以30勝28負的戰績暫居西區第八，季後賽席位岌岌可危。特別是在客場，勇士僅拿到11勝17負的成績，今晚能否在人手極度短缺的情況下突破孟菲斯，對年輕球員來說是極大考驗。

灰熊重建期：莫蘭特缺陣下的考驗

另一邊，主場作戰的孟菲斯灰熊同樣面臨困局。在送走陣中主力傑克森（Jaren Jackson Jr.）後，灰熊正式進入重建階段。目前球隊一哥莫蘭特（Ja Morant）依然缺席，球隊暫時以21勝35負位居西區第11名。

灰熊隊目前正處於二連敗的低潮，今晚與勇士的交手，將是兩支同樣面臨「戰力斷層」球隊的意志力對決。

下一站：舊金山「勇湖大戰」

在今晚的對決後，勇士隊將返回主場，準備在週六晚間迎戰由詹姆斯（LeBron James）領銜的洛杉磯湖人。面對連續的硬仗，勇士教練團能否在格林與柯瑞等主將歸隊前，帶領這支人手不足的陣容止跌回升，將是全聯盟關注的焦點。

