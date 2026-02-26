目前處於重建階段、戰績18勝40負位居西區第13的猶他爵士隊，今日再度傳出沉重消息。根據爵士隨隊記者雷諾茲（Kevin Reynolds）的最新消息，球隊當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）在今日的訓練中意外受傷，部位涉及右髖部與右腳踝，隨後將立即接受核磁共振（MRI）檢查以確定傷勢嚴重程度。
馬卡南賽季新高數據中斷 爵士陷入無將可用窘境
馬卡南本賽季繳出了全明星級的表現，在出賽的42場比賽中，場均轟下26.7分，6.9籃板與2.1助攻，投籃命中率高達47.7%，三分球命中率亦有35.5%的水準。然而，這名28歲的「芬蘭司機」近期飽受小傷與流感困擾，過去36場比賽僅出戰了20場，如今在訓練中受傷，無疑讓爵士隊的戰力缺口持續擴大。
隨著名記推文披露，爵士隊目前的傷兵名單已成「重災區」，缺席球員包含：
外界分析指出，由於爵士隊2026年的首輪選秀權為「前八順位保護」，目前排在聯盟倒數第六的戰績讓他們有極大機會保住這枚選秀權。在主力內線連番動刀、馬卡南又意外受傷的情況下，爵士隊很有可能在賽季剩餘的一個半月內讓馬卡南長期缺陣，轉而全力栽培新秀喬治（Keyonte George）等人。
雖然傷病對球員而言是不幸的，但對爵士隊目前的戰略佈局來說，主力全面停機似乎也為球隊爭取更高順位選秀權鋪好了路。
- 馬卡南（Lauri Markkanen）：髖部、腳踝受傷，待MRI檢查。
- 傑克森（Jaren Jackson Jr.）：季中交易加盟後，因左膝PVNS生長物已於2月中旬動刀，預計賽季報銷。
- 努爾金奇（Jusuf Nurkic）：同樣已動刀治療傷勢，本季回歸希望渺茫。
- 凱斯勒（Walker Kessler）：持續缺陣中。
