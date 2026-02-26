我是廣告 請繼續往下閱讀

目前處於重建階段、戰績18勝40負位居西區第13的猶他爵士隊，今日再度傳出沉重消息。根據爵士隨隊記者雷諾茲（Kevin Reynolds）的最新消息，球隊當家球星，隨後將立即接受核磁共振（MRI）檢查以確定傷勢嚴重程度。馬卡南本賽季繳出了全明星級的表現，在出賽的42場比賽中，場均轟下，投籃命中率高達，三分球命中率亦有35.5%的水準。然而，這名28歲的「芬蘭司機」近期飽受小傷與流感困擾，過去36場比賽僅出戰了20場，如今在訓練中受傷，無疑讓爵士隊的戰力缺口持續擴大。隨著名記推文披露，爵士隊目前的傷兵名單已成「重災區」，缺席球員包含：外界分析指出，由於爵士隊2026年的首輪選秀權為「前八順位保護」，目前排在聯盟倒數第六的戰績讓他們有極大機會保住這枚選秀權。在主力內線連番動刀、馬卡南又意外受傷的情況下，爵士隊很有可能在賽季剩餘的一個半月內讓馬卡南長期缺陣，轉而全力栽培新秀喬治（Keyonte George）等人。雖然傷病對球員而言是不幸的，但對爵士隊目前的戰略佈局來說，主力全面停機似乎也為球隊爭取更高順位選秀權鋪好了路。