效力於洛杉磯道奇隊的日籍強投佐佐木朗希，於今（26）日在亞利桑那州對陣亞利桑那響尾蛇隊的春訓熱身賽中迎來今春首秀。然而，這場眾所矚目的初登場表現卻不盡理想，佐佐木僅投1又1/3局便失掉3分提前降板，防禦率暫時高達20.25。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後點評認為，佐佐木在第一局投得太用力，但第2局就做出修正，給予肯定。佐佐木朗希在第1局就遭遇嚴峻考驗，面對WBC多明尼加代表隊成員佩爾多莫（Geraldo Perdomo）被擊出右外野安打，隨後又投出保送。在1出局一、二壘有人的情況下，被WBC波多黎各代表隊強打阿里納多（Nolan Arenado）擊出左外野邊線的適時二壘安打失掉第1分。緊接著，第5棒巴爾加斯（Miguel Vargas）再補上一支右外野邊線的2分打點二壘安打。雖然佐佐木隨後連飆2次三振化解危機，但單局已失掉3分，耗費了27球。第2局佐佐木雖以新球種卡特球三振了首名打者，但隨後再度投出四壞球保送。由於用球數已達36球，教練團決定按原定計畫將他撤換下場。此役他主投1.1局被擊出3支安打、投出2次四壞球與3次三振，最快球速錄得98.6英里(約158.7公里)。儘管數據慘淡，但佐佐木朗希賽後表示，這場比賽的重點在於「測試」。此役他罕見地與二號捕手魯辛（Dalton Rushing）搭配，並主動使用PitchCom設備選擇球種。他解釋：「因為是熱身賽，我想優先投出自己想試驗的球。」佐佐木坦言，第1局被阿里納多擊出的適時安打是顆指叉球，若是在例行賽他可能會採取不同的配球，但當下他更想觀察打者的反應。「球投得太甜了，但我更看重球種的反應。」 他特別提到，他在第2局成功用新練的卡特球取得三振，這是他目前急於確認的功課。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後也給予評價。他指出佐佐木在第1局顯得「發力過頭」，導致控球不穩且常陷入球數落後。不過，羅伯斯也肯定他在第2局的修正：「很高興看到他在第2局振作起來，內容有所改善。考慮到這是今春第一次實戰，腎上腺素與情緒波動都在預料之中。」為了重回先發輪值，佐佐木朗希今年婉拒參加WBC，專注於在道奇隊的調整。去年他曾因右肩痛長期脫離戰線，並在球季後段轉任守護神助隊奪冠；今年他的目標是恢復健康的先發戰力。