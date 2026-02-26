2025-26賽季NBA年度最佳新秀的競爭，目前已經演變成一場激烈的「杜克內戰」。一方是達拉斯獨行俠的狀元郎弗拉格（Cooper Flagg），另一方則是夏洛特黃蜂隊的探花射手克努佩爾（Kon Knueppel）。針對這場角逐，前NBA明星後衛提格（Jeff Teague）給出了極其鮮明的立場，直言新人王獎項早已成定局。
名將提格挺克努佩爾：正在贏球並場均20分
在日前黃蜂隊以131：99大勝芝加哥公牛隊的比賽中，克努佩爾再度展現高效的得分能力，上場僅23分鐘便以12投7中的高效率攻下21分，其中包括3記三分球與4罰全中的穩健表現。
提格在看完克努佩爾的精華後公開表示：「如果他不是新人王，那就是被搶劫了。他們（黃蜂）正在贏球，而且他場均貢獻20分。」這番話反映出克努佩爾在場上對球隊戰績的實質貢獻，正逐漸改變新人王的輿論風向。
數據面霸榜！克努佩爾VORP領先狀元
除了得分爆發力，進階數據更能支撐克努佩爾的競爭力。根據最新統計，克努佩爾在關鍵進階數據VORP（替代價值貢獻值）上以2.4領先全聯盟新秀，弗拉格則以1.4位居第二。此外，克努佩爾在總得分與勝利貢獻值（Win Shares）等多項數據中也均都名列前茅，展現出作為球隊核心的穩定度。
狀元弗拉格為腳傷所苦 兩位杜克隊友曾上演史詩對決
身為2025年選秀狀元，弗拉格本賽季健康時的表現同樣具備統治力，但自明星賽後他因腳傷缺陣至今，不僅讓其累積數據停滯，也給了克努佩爾反超的機會。
值得一提的是，這對前杜克大學（Duke）隊友本季曾在1月30日有過一次經典對戰。當時黃蜂擊敗獨行俠，克努佩爾砍下34分，而弗拉格更是瘋狂轟下49分。雖然弗拉格在個人得分上勝出，但克努佩爾帶領球隊取勝的特質正成為他爭獎的優勢。
