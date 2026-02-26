金州勇士近期面臨嚴重傷病潮，對於球隊爭取季後賽席次非常不利，今（26）日對決本季已進入重建狀態的曼菲斯灰熊，球隊需要把握住贏球機會。勇士中鋒霍福德（Al Horford）今晚達成生涯15000分里程碑，本場他拿到10分7籃板3助攻，理查德（Will Richard）攻下21分，球隊有8人得分上雙，終場以133：112贏球。

柯瑞、格林缺陣　勇士半場打爆灰熊

今天勇士賽前確認格林（Draymond Green）不能出賽，球隊今晚包括柯瑞（Stephen Curry）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等主力球員都因傷無法出賽，上一場比賽他們不敵紐奧良鵜鶘，今天「背靠背」出戰灰熊隊，考驗球隊體能。

首節勇士在客場防守表現不佳，雖然自己攻下34分，但也讓灰熊得到31分，該節打完僅有3分領先。但次節很快做出修正，打出一波34：14的攻勢將分數拉開。半場打完勇士以74：53領先到達21分，穆迪（Moses Moody）和理查德（Will Richard）分別攻下11分。

灰熊反撲無效　勇士笑納勝利

第三節灰熊發起反攻，史莫爾（Javon Small）、漢崔克斯（Taylor Hendricks、威爾斯（Jaylen Wells）連續得分，打出一波7：0攻勢，一度追到只差7分，不過勇士這邊桑托斯（Gui Santos）發揮神勇，在該節最後約5分鐘的時間內得到8分，幫助客隊以96：76進入到末節，ESPN此時顯示勇士隊獲勝機率高達99.5。

末節比賽隨著比分已經被拉開，灰熊本季也無爭取戰績的動力，比賽很快進入到「垃圾時間」，勇士最終以大比數拿下勝利，本季戰績來到31勝28敗。


