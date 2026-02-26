洛杉磯湖人隊今（26）日宣布一項重大人事任命，聘請剛從維吉尼亞大學退役的傳奇教練湯尼班奈特（Tony Bennett）擔任選秀顧問。與此同時，湖人新任商務營運總裁羅恩羅森（Ron Rosen）也正式確認，羅伯佩林卡（Rob Pelinka）將繼續擔任球隊總經理，粉碎了外界對管理層變動的傳聞。
傳奇教練坐鎮選秀 佩林卡讚：球界最優秀大腦
湯尼班奈特曾在2019年率領維吉尼亞大學奪下全美冠軍，其15年的執教生涯中累積了364勝136敗的驚人戰績，並兩度榮獲AP全美年度最佳教練。他在培養高素質、高球商及高技能球員方面聲譽卓著，曾為NBA輸送了如喬哈里斯（Joe Harris）、麥爾坎波格登（Malcolm Brogdon）及德安德烈杭特（De'Andre Hunter）等優秀戰力。
湖人總管佩林卡在聲明中表示：「在我們優化選秀與球探流程的過程中，湯尼班奈特是我們所能想到最優秀的籃球大腦。他在建立球隊文化方面的紀錄深受敬重，將成為我們選秀部門與球探團隊的寶貴資產。」
佩林卡獲得充分授權 MLB高層跨界協助
除了教練加盟，湖人商務營運總裁羅恩羅森向ESPN證實，佩林卡將續任總經理職位，並獲得充分授權。羅森透露，湖人隊將採取獨特的管理模式，引進MLB道奇隊高層安德魯弗里德曼（Andrew Friedman）與法爾漢扎伊迪（Farhan Zaidi）提供專業技能支援。
羅森表示：「我負責商業層面，而佩林卡會被充分授權去做他該做的事。弗里德曼和扎伊迪的加入相當於為佩林卡提供更深厚的板凳深度，他們擁有可以轉移到NBA領域的專業決策技能，我認為佩林卡也相當欣賞這種合作方式。」
消息來源：運動畫刊、Lakers Nation
