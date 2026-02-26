我是廣告 請繼續往下閱讀

「黑曼巴（Black Mamba）」這個稱號如今已成為已故洛杉磯湖人傳奇球星科比布萊恩（Kobe Bryant）的代名詞，其代表的「曼巴精神」影響了全球無數運動員。然而，ESPN資深記者巴克斯特霍姆斯（Baxter Holmes）於2026年2月25日發布的口述歷史報導中揭露了一個驚人的秘密：這個極具傳奇色彩的稱號，最初其實是為「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）量身打造的行銷方案。這段秘辛要回溯到2002年年底，當時Nike的設計團隊正在研發Air Jordan 19，並嘗試一種名為「Tech Flex」的航太材料。這種編織材質具有極佳的伸縮性與抓地力，外觀看起來非常像蛇皮。當時負責行銷的Nike高管詹特利漢弗萊（Gentry Humphrey）回憶道，他在半夜上網搜尋「世界上最厲害的黑蛇」，結果跳出的第一條資訊就是「黑曼巴」。黑曼巴蛇以速度快、反應敏捷且令人恐懼著稱，這與喬丹在球場上的特質完美契合。漢弗萊隨即準備了一份以黑曼巴蛇為核心的企劃，並獲得了公司內部的全票通過。正當行銷團隊信心滿滿地準備向全球推廣「黑曼巴喬丹」時，卻遇到了一個無法跨越的障礙：麥可喬丹本人對蛇有著極深的恐懼。據報載，喬丹雖然在球場上無所畏懼，私底下卻有嚴重的恐蛇症，甚至在電視上看到蛇都會轉台。2003年年底，當時任職Jordan Brand行銷總監的潔琪湯瑪斯（Jackie Thomas）向喬丹展示整套黑曼巴廣告企劃後，得到的反饋卻是喬丹非常不舒服。最終，在湯瑪斯的多番協調下，喬丹才勉強同意讓唯一一版帶有黑曼巴形象的平面廣告出現在2004年3月號的《ESPN雜誌》上，但要求後續的配色與宣傳必須全面撤換該概念。這也導致了「黑曼巴」這個品牌定位在喬丹系列中夭折，隨後的廣告轉由安東尼（Carmelo Anthony）等人代言，且完全不再提及蛇。就在喬丹棄用這個稱號的同時，科比正經歷人生最低潮。2003年柯比捲入性侵案，面臨名譽與職業生涯的毀滅性打擊。他在2015年的紀錄片《柯比布萊恩的繆思》中曾提到，為了將球場上的表現與場外的紛擾隔開，他在2003-04年賽季期間創造了「黑曼巴」這個人格。有趣的是，科比自曝是在2004年某個深夜看到昆汀塔倫提諾的電影《追殺比爾2》時，被戲中介紹黑曼巴蛇致命毒性與攻擊性的片段深深吸引，進而決定採用此稱號。根據多位曾與柯比密切合作的Nike高層透露，科比很可能並不知道喬丹曾與「黑曼巴」有過這段連結。由於Jordan Brand在Nike內部一直維持高度的獨立與保密，這兩個團隊的資訊並不互通。這段被遺忘的歷史直到今日才被完整揭露。儘管稱號起源於喬丹的產品設計，但最終卻由科比將其發揚光大。Nike也在2025年正式將農曆蛇年定為「曼巴年」，並推出全新的Kobe 5 Protro系列，將蛇型設計與科比的勾勾標誌完美結合，延續這段跨越20年的傳奇。