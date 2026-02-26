我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克當家球星坦圖姆（Jayson Tatum）自去年季後賽遭遇阿基里斯腱斷裂重傷後，一直處於漫長的復健期。然而，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，坦圖姆的復原進度大幅超前，極有可能在今年3月正式回歸，為綠衫軍的季後賽衝刺注入一劑強心針。塔圖姆是在2025年5月對陣尼克的季後賽次輪第四戰中受傷。阿基里斯腱斷裂對於職業籃球員而言是極大考驗，但塔圖姆展現了驚人的鬥志與恢復力，不只在剛受傷時還堅持做上半身的肌力訓練，更是僅花不到一年就即將重返高強度的賽場。查拉尼亞在《NBA Today》節目中中指出，塔圖姆目前已經獲准參加球隊完整的「5對5」對抗賽，「目前的重點在於提升體能與小腿力量，最關鍵的門檻在於心理層面，他必須重新建立對受傷部位的信心。據消息來源透露，回歸的時間點將由塔圖姆本人主導，只要他感覺『找回了自己』，球隊與醫療團隊隨時準備讓他復出。」即便塔圖姆本季至今一場都還沒打，加上季前交易掉了哈勒戴（Jrue Holiday）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），波士頓的戰力卻未如外界預期般崩盤，反而打出了令全聯盟驚訝的團隊籃球。目前塞爾提克以38勝19敗的戰績穩居東區第二，僅落後領頭羊底特律活塞4.5場勝差，並領先身後的尼克與騎士2場勝差。若塔圖姆能如期在3月歸隊，塞爾提克將以本季首次的完全體姿態迎接季後賽，挑戰隊史第20座總冠軍。上賽季塔圖姆出賽72場，場均能貢獻26.8分、8.7籃板、6.0助攻以及1.1抄截，投籃命中率為45.2%。他的回歸不僅能解決球隊在關鍵時刻的單打，更能大幅提升側翼的防守深度。塞爾提克官方與醫療體系預計將在未來幾週內進行最終評估，一旦這名全明星前鋒正式踏上球場，東區的列強版圖恐將再次發生地震。