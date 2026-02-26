我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人昨（25）日以1分之差惜敗給奧蘭多魔術，其中唐西奇（Luka Doncic）在最後一擊的「甩鍋」引發輿論譁然。《ESPN》日前披露兩項驚人數據，揭露唐西奇與詹姆斯（LeBron James）這對跨世代超級組合，在場上不僅沒有化學反應，甚至已淪為全隊效率最差的「黑洞」。身為聯盟場均32.5分的得分王，唐西奇在關鍵時刻的「軟弱」讓人實在無法忽視。《ESPN》指出，本賽季當湖人在第4節或延長賽最後90秒處於平手或落後但有機會扳平或反超時，唐西奇的出手次數竟然是驚人的0次。相比之下，隊友在關鍵時刻參與度和可靠度顯然高出許多，像是詹姆斯5投2中、里夫斯（Austin Reaves）2投2中、八村壘2投1中，甚至連拉拉維亞（Jake LaRavia）都有1次出手紀錄。唯獨掌握大量球權的唐西奇，在最需要英雄球的時刻選擇了隱身。《ESPN》專家麥克馬洪（Tim MacMahon）對此評論道：「回看（昨天）那個瞬間，唐西奇明顯缺乏自信。你可以批評他很多點，但『缺乏自信』極少出現在他身上。上次看到他這麼猶豫，還是他剛與厄文（Kyrie Irving）搭檔初期，當時他過於謙讓。沒想到在湖人一年了，他還是沒找到節奏。」更令湖人球團頭痛的是兩大球星同時在場的實質效率。數據顯示，本賽季詹姆斯與唐西奇共同出賽的747分鐘內，湖人總攻輸給對手高達82分。在湖人所有雙人組合的統計中，這對「超級巨星組合」的淨效率竟是全隊最差。麥克馬洪直言不諱：「這才是大問題。詹姆斯和唐西奇完全沒有化學反應。防守差可以理解，畢竟詹姆斯已經超過40歲了。但最令人驚訝的是，當他們兩人同時在場時，湖人的進攻效率竟然排在全聯盟倒數五名。」這對被球迷寄予厚望的「夢幻組合」，如今卻面臨進攻端球權分配不均、防守端機動性不足的窘境。唐西奇在比賽末段的猶豫，與其說是謙讓，麥克馬洪認為更像是對體系適應不良的掙扎。隨著球季進入後半段，總教練瑞迪克（JJ Redick）如何修正這對全隊最差組合的化學反應，或是決定在關鍵時刻減少兩人重疊的時間，將直接決定湖人能否在季後賽走得更遠。