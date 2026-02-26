我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）與職業聯賽不同的規則一覽。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

▲經典賽禁止使用極端布陣。（圖／記者葉政勳攝）

2026年WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）進入最後10天倒數，全球最高水準的棒球盛事即將於3月5日點燃戰火。這項由美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）主導的頂級賽事，為了保護球員健康並提升比賽節奏，在規則上與傳統職業聯賽有顯著不同。《NOWNEWS》特別整理最新規則須知與收視指南，助球迷掌握觀戰重點。與MLB職業賽季中由球團自行控管投手球數不同，WBC為了保護正值春訓階段的職業投手，設有嚴格的強制性球數上限與休息天數規定。這也是經典賽在戰術調度上最具挑戰性的一環。📍單場用球數上限：單場限球數： 預賽每位投手最多投65球，八強賽放寬至80球，四強與決賽則為95球。強制休息天數： 單場投滿50球需休息4天；投滿30球則需休息1天；若連續兩天出賽，第3天也必須休息1天。投球計時器： 壘包無人時需在15秒內投球，壘上有人時則限制為18秒。強制休息天數：📍單場投滿50球以上，必須休息4天。單場投滿30球至49球，需休息1天。若連續兩天出賽，無論球數多寡，第3天也必須休息1天。📍投球計時器： 壘包無人時需在15秒內投球，壘上有人時限制為18秒，旨在加速比賽進行。本屆賽事全面跟進MLB近年來的重大變革，禁止「極端守備布陣」，這將直接改變打擊數據與球賽觀感。投手投球瞬間，內野必須有4名守備球員站在內野草皮範圍內，且二壘壘包兩側必須各站2人。此舉將增加強勁滾地球穿越內野的機率，回歸原始的打擊對抗。另外就是球員輪替所用時間僅限時30秒，打者必須在倒數剩餘8秒前進入打擊區，否則將被記1顆壞球。相較於MLB例行賽，WBC擁有獨特的「提前結束比賽（扣倒）」機制，這是職業賽事中少見的國際賽特色。📍提前結束規則（Mercy Rule）： 5局相差15分、7局相差10分，比賽即提前結束。MLB則無論比分差距多大皆需打滿9局。📍三位打者限制： 每位上場投手必須面對至少3名打者，或投完該半局（完成3個出局數），這與MLB目前的規則相同，旨在減少頻繁換投導致的比賽中斷。