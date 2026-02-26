隨著金州勇士近期深陷傷病潮，柯瑞（Steph Curry）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等核心主力高掛免戰牌，卻也意外讓一名年輕新秀打出身價。現年23歲、身高201公分的「巴西王子」桑托斯（Gui Santos），在2月獲得重用後表現脫胎換骨，今天也砍下17分，幫助勇士以133：112擊敗曼菲斯灰熊。這讓外界開啟一個有趣的討論：他是否具備接班「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的潛力？但目前看起來這位小將起點不夠高，技術層面似乎也不足夠出色讓他成為球星，要達到後者的成就有點困難，但或許成為聯盟合格輪換還是沒問題。
把握勇士傷病潮機會 桑托斯數據爆發
在勇士陣容大洗牌的背景下，身為三年級生的小前鋒桑托斯成為最大受益者。他在2月的表現堪稱驚艷，擔任球隊前鋒位置，場均上場時間暴增至29.7分鐘，貢獻15.0分、5.4籃板、4.3助攻及1.7抄截的全能數據。
桑托斯的進攻效率更是令人咋舌，投籃命中率高達57.1%，三分球命中率也維持在45.5%的優異水準。相較於同月表現低迷的格林（Draymond Green），桑托斯無論是在得分爆發力還是外線威懾力上，都為陷入得分荒的勇士注入一劑強心針。在剛結束對陣曼菲斯灰熊的比賽中，桑托斯先發上陣26分鐘砍下17分，並在第三節關鍵時刻連續得分，幫助球隊穩住勝果。
「拼命三郎」球風神似巴特勒？
桑托斯之所以被拿來與巴特勒比較，主因在於他那種「積極能量型」的打法。他不僅擁有極佳的側翼體型，更展現出積極的無球跑動、卓越的比賽解讀能力（High IQ）以及那種永不言棄的「拼命三郎」精神。
在對陣丹佛金塊的比賽中，桑托斯甚至做出了神似巴特勒招牌動作的假動作跳投並成功製造犯規，這讓不少球迷開始幻想他是否能成為下一個吉米。勇士主帥科爾（Steve Kerr）對他的進步也深有感觸，桑托斯從當年選秀被認為「技術粗糙」到如今能穩定產出，展現了極強的心理素質與進步動力。
桑托斯能成為下一個巴特勒？別太樂觀！
然而，將桑托斯與巴特勒畫上等號，目前來看仍言之過早。評論指出，雖然兩人都有極佳的心理特質，以及聰明的打球風格。但巴特勒常常被人忽視其生涯初期就已經展現出大聯盟最頂級的第一步爆發力與身體強度，本來就是一名菁英攻框者，只不過被羅斯（Derrick Rose）光芒給掩蓋罷了。
巴特勒那種近乎變態的求勝意志與精神力（Mental power），是聯盟中少數能與喬丹（Michael Jordan）等人並列的存在，桑托斯目前的球商和視野與其相比，也捱仍有段距離。
再者，桑托斯目前的防守雖然紮實，但容易陷入犯規困擾，且罰球命中率（65%）仍不穩定。而巴特勒在職業生涯初期的防守與身體對抗能力起點，顯然比目前的桑托斯更高。
桑托斯是勇士不可或缺的驚喜，而非巴特勒複製品
桑托斯的成功很大一部分來自於勇士文化的薰陶。在柯瑞即便受傷仍堅持在場邊指導、鼓勵年輕球員的環境下，桑托斯建立起前所未有的自信。正如他本人所言：「當你知道球隊與教練團信任你時，那會給你巨大的信心去出手那些球。」
雖然他離接班巴特勒「還差得遠」，但桑托斯已經向勇士隊證明，他絕對有資格進入球隊的長期輪換名單，甚至在主力回歸後仍能扮演關鍵的側翼奇兵。
