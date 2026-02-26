我是廣告 請繼續往下閱讀

上賽季深陷低谷的聖安東尼奧馬刺，在本賽季迎來核心回歸後徹底脫胎換骨。今（26）日馬刺遠征多倫多挑戰暴龍，儘管當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）全場低迷，但憑藉著榜眼秀哈珀（Dylan Harper）神勇的替補表現以及射手瓦塞爾（Devin Vassell）的關鍵火力，馬刺最終以110：107逆轉擊敗暴龍，喜迎聯盟目前最長的10連勝，同時也是隊史自2015-2016賽季至今首度10連勝。馬刺近期勢如破竹，接連擊敗東區龍頭活塞後，戰績直逼西區榜首雷霆。然而今日作客多倫多，馬刺開局卻陷入苦戰。背靠背作戰的暴龍展現韌性，一度建立起15分的領先優勢。本賽季表現強勢的文班亞馬此役手感降至冰點，前兩節4投0中，僅靠罰球進帳4分。所幸馬刺板凳深度及時發威，今年榜眼秀哈珀在替補席上火力全開，半場便交出15分、3籃板、3助攻的亮眼成績，與福克斯（De'Aaron Fox）聯手幫助馬刺在半場結束時，將落後分差縮小至僅剩2分。雙方易籃再戰後，暴龍靠著兩大鋒線球星英格蘭姆（Brandon Ingram）與巴恩斯（Scottie Barnes）的穩定發揮，長時間壓制馬刺。英格蘭姆全場砍下20分、11籃板的雙十數據，而巴恩斯則再次展現全能身手，以15分、4籃板、3抄截填滿數據欄。然而，文班亞馬雖然進攻端12投僅 3 中、僅得12分，但他仍以防守威懾力貢獻了5次阻攻。進入決勝末節，暴龍進攻端突然熄火，馬刺射手瓦塞爾把握機會，單場投進5記三分球、攻下全隊最高的21分，配合哈珀全場15分、5助攻、7籃板的亮眼表現，帶領馬刺打出一波流完成逆轉，將交手紀錄推向五連勝。馬刺目前高居西區第二，士氣正值巔峰。接下來他們將繼續東部客場之旅，分別對陣籃網、尼克與76人。