金州勇士隊在今日對陣曼菲斯灰熊隊的比賽中，再次展現強大的板凳深度與「淘寶」能力。雖然球隊因傷病潮僅以9人應戰，最終仍以133：112輕取對手。其中，去年底才從雷霆隊體系轉投勇士的荷蘭籍、身高206公分的前鋒馬萊維·萊昂斯（Malevy Leons），以全能的防守表現贏得總教練史蒂夫科爾（Steve Kerr）的高度讚賞。
禁區守護神！科爾盛讚萊昂斯防守活力
在主力球員大面積缺陣的情況下，萊昂斯此役獲得17分鐘的出場時間。雖然他是勇士今晚唯一得分個位數（9分）的球員，但他在場上的影響力卻不容忽視，全場貢獻了8籃板、2助攻、2抄截及1阻攻的數據。
勇士主帥科爾在賽後採訪中，對萊昂斯的表現讚不絕口：「今晚每個上場的球員都打得非常出色，而馬勒維（萊昂斯）真的太棒了，他的防守充滿活力，而且整場比賽完全沒有犯規。」
穆迪（Moses Moody）受訪時則開心鼓勵萊昂斯：「看到有人處在我曾經的位置上，努力摸索、努力爭取機會，我覺得很棒。他打出這樣一場出色的比賽，充滿活力，還得到所有人的支持和喜愛 —— 這一幕真的很美好。」
從荷蘭到灣區 萊昂斯NBA之路很曲折
現年26歲、身高206公分的萊昂斯，出生於荷蘭艾默伊登（IJmuiden）。在前往美國求學前，他曾效力於荷蘭聯賽的阿姆斯特丹阿波羅隊。他在美國大學籃球界表現優異，曾於2021年獲得全美小巨人大獎（NABC Junior College Player of the Year），並在布萊德利大學（Bradley University）時期連續兩年（2023、2024）蟬聯MVC年度最佳防守球員。
然而，萊昂斯的NBA職業之路並非一帆風順，他在雷霆時期於2024年選秀落選後，他多次在奧克拉荷馬城雷霆隊與其發展聯盟球隊藍隊之間徘徊，雖曾在NBA例行賽短暫登場，但隨後仍被裁掉。
之後萊昂斯在2025年12月8日加盟灣區，勇士隊看中他的防守潛力，與他簽下一份雙向合約（Two-way contract）。
萊昂斯三分命中率43.8% 勇士雙向合約挖角
現年26歲的萊昂斯參與2024年選秀落選，近2季效力於雷霆旗下發展聯盟球隊，至今總計出賽25場包含20場先發，上場時間達到30.9分鐘，貢獻13.2分、8籃板與3助攻，其中三分命中率40.4%為其主要賣點，本季更達到43.8%，如今被勇士以雙向合約簽下。
勇士為了簽下萊昂斯，當時還額外釋出今年剛選近的第二輪新秀托西（Alex Toohey），後者只在發展聯盟出賽2場，便因為膝蓋手術整季報銷。
勇士體系新活水 8人得分上雙展現團隊戰力
儘管萊昂斯是今日勇士輪替陣容中得分最少的球員，但對於一名過去幾乎沒有上場機會、在聯盟邊緣掙扎的雙向合約球員來說，能展現出高品質的防守強度並獲得教練團信任，已證明這筆投資的成功。
這場大勝不僅提升了球隊信心，也再次印證了勇士隊挖掘落選秀與邊緣球員的精準眼光。在接下來爭取季後賽席次的比賽中，萊昂斯的出色身材，可望成為科爾調度中的重要活棋。
