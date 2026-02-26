我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞隊今（26）日在主場迎戰奧克拉荷馬城雷霆隊，上演一場東西區榜首的頂尖對決。活塞隊最終以124：116擊敗雷霆隊，不僅再次登頂聯盟第一，當家明星後衛凱德康寧漢（Cade Cunningham）更用歷史級的全能表現，強勢回應外界對其是否有資格角逐MVP的質疑。根據統計，康寧漢近期已連續4場比賽送出至少10次助攻與2次阻攻，這是NBA在有統計這數據的52年來的第2人。本場比賽康寧漢展現極高的進攻效率，首發出戰38分鐘，16投11中，包含三分球5投3中，以超過6成的命中率狂砍29分、5籃板、13助攻，防守端更有3抄截與3封蓋的演出，雖然也發生8次失誤，但整體來說瑕不掩瑜。根據數據統計，康寧漢已連續4場比賽送出至少10次助攻與2次阻攻。自1973-74賽季聯盟開始統計相關數據以來，康寧漢是52年來達成此成就的歷史第二人，僅次於穆奇布雷洛克（Mookie Blaylock）曾創下的連續5次紀錄。這種同時統治進攻組織與防守禁區的表現，讓他在MVP競爭藍圖中更顯得不可忽視。除了康寧漢外，活塞中鋒傑倫杜倫（Jalen Duren）今日同樣高效，出賽31分鐘17投12中，貢獻29分及15個籃板。兩人聯手轟下58分、20籃板、15助攻，完全摧毀了雷霆隊的禁區防線。此戰勝出後，活塞本季戰績來到43勝14負，穩坐東區龍頭及聯盟首位。值得注意的是，活塞堪稱「強隊殺手」，本季面對勝率超過50%的球隊繳出19勝7負的佳績，這項數據高居聯盟第一，展現出極強的爭冠韌性。相較於活塞的強勢，西區第一的雷霆隊雖然戰績不俗，但面對頂尖球隊的抗壓性卻引發討論。數據顯示，雷霆本季對陣聯盟前五名球隊的戰績僅為1勝5負，其中輸給聖安東尼奧馬刺隊4場，以及今日負於活塞隊1場。雷霆隊下一場將回到主場對陣丹佛金塊隊，力求扭轉目前對陣強隊的頹勢。