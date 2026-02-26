我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽持續進行，克里夫蘭騎士隊今（26）日在客場迎戰密爾瓦基公鹿隊。在主力球員哈登（James Harden）、米契爾（Donovan Mitchell）與莫布里（Evan Mobley）缺陣的情況下，騎士隊奮戰至最後一刻。第四節讀秒階段，艾倫（Jarrett Allen）的壓哨補籃遭裁判回放判定超時無效，最終騎士以116：18惜敗公鹿，吞下敗仗的同時也終結了面對公鹿的7連勝。本場比賽雙方打得十分膠著。在比賽剩餘35.6秒時，2月1日才從國王隊交易來的施洛德(Dennis Schroder)切入得分，將比數扳平為116：116。隨後公鹿隊的小波特（Kevin Porter Jr.）在剩餘20.2秒時命中罰球線跳投，幫助公鹿取得118：116領先。騎士最後一波進攻中，艾倫雖然在籃下補籃放進，但裁判經由電視輔助判決後確認時間已經到點，進球無效。騎士隊表現方面，艾倫繳出27分與11籃板的雙十數據，施洛德則攻下加盟騎士9場比賽以來的新高26分，泰森（Jaylon Tyson）也有關鍵罰球貢獻。公鹿隊在「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）因右小腿拉傷連續缺席第13場比賽的情況下，小波特攻下20分，羅林斯（Ryan Rollins）挹注18分，幫助球隊在近6場比賽中收下第5勝。本場比賽雙方罰球數據懸殊。騎士全隊獲得27次罰球機會命中20球（命中率74.1%），且全隊僅10次犯規；反觀公鹿全隊僅有5次罰球命中3（命中率60%），團隊犯規高達20次。此役落敗後，騎士隊不僅結束了跨季對戰公鹿的7連勝（包含本季前兩場2：0領先與上季4：0橫掃），這也是他們近10場比賽中的第2場敗仗。目前騎士隊戰績跌至東區第4，以半場勝差落後給紐約尼克隊。