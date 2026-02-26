我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡其昌透露大聯盟戰力「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）確定明日抵達台灣，會出席中華隊與日本火腿鬥士賽前練球。（圖／記者陳云茹攝）

備戰3月5日開打的世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽，中華隊今（26）、明2日在台北大巨蛋進行台日交流賽，中職會長蔡其昌稍早受訪時，透露大聯盟戰力「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）確定明日抵達台灣，會出席中華隊與日本火腿鬥士賽前練球，這將是費仔首次以中華隊成員身分在台亮相。費仔休賽季與守護者隊簽下小聯盟約附帶大聯盟春訓，前日春訓階段就有安打演出，被評估有可能是守護者開季26人名單大黑馬，儘管要爭取卡位續留大聯盟機會，但費仔仍兌現承諾，為中華隊出戰經典賽，今日已經動身先前往台灣與球隊會合。中職會長蔡其昌稍早受訪時，也透露費仔目前進度，明天台日交流賽中華隊面對日本火腿鬥士賽前練習就會出現，「賽前練習一定會出現，他前面好像還有一個公開行程，不過那個是應該就請主辦單位來發布，後面接著他就會去練習賽，這個應該是到現在為止沒有改變的。」除了費仔即將身披中華隊戰袍出席外，蔡其昌也談到林維恩、莊陳仲敖在內的旅美好手進度，其實都在掌控之內，「情搜小組也好、我們的國際組也好，或者是總教練團這邊，其實對於這些投手，每天都有持續關注他們出賽紀錄或者相關投球影片，雙方互相保持很密切的聯繫。」