我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於波士頓紅襪隊的台灣好手，今日在對陣明尼蘇達雙城的熱身賽中再次獲得上場機會。作為2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊的主力內野手，鄭宗哲在春訓戰場上的一舉一動都備受矚目，期盼他能在經典賽開賽前，調整至最佳狀態。鄭宗哲今日從板凳出發，於4局下半接替上場鎮守二壘。他在6局上半迎來首個打席，面對雙城隊右投。鮑曼曾多次代表以色列出戰經典賽，是一名經驗豐富的後援投手。鄭宗哲在纏鬥後擊出二壘方向滾地球遭到刺殺。隨後在8局上半的第二個打席，鄭宗哲惜遭三振。總計今日，終場紅襪以5：3擊敗雙城。儘管此役未能敲安，但他在二壘防區的守備依舊維持高水準，展現出教練團看重的「內野工具人」價值。現年24歲的鄭宗哲在今年休賽季歷經了一段不平靜的旅程，他在短時間內四度遭到DFA（指定讓渡），先後經過海盜、光芒、大都會與國民隊，最終被紅襪隊網羅。儘管今日未敲安，但鄭宗哲在春訓前幾場比賽表現不俗，目前累積出賽4場，合計，並帶有1分打點與1次盜壘成功。特別是在選球方面，他的上壘率高達，這種耐心的打擊風格或許會是總教練在安排開季26人名單時的重要考量因素。隨著WBC腳步逼近，鄭宗哲身為中華隊不可或缺的中線大將，預計將於近日與中華隊會合加入集訓。對於正在爭取紅襪隊內野席位的他來說，如何在國際賽把握機會打出好成績讓球團甚至全世界看見，將會是鄭宗哲在本屆WBC所面臨的最大挑戰。