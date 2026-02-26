我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）剩下最後一周就要開打，中華隊今（26）日先傳來壞消息，效力美職MLB芝加哥小熊的台美混血球員「龍仔」龍恩（Jonathon Long），因為左手肘傷勢恢復不如預期，確定退出本屆經典賽中華隊，《NOWnews》專欄作家謝岱穎認為，龍仔退出幾乎可以說是在最差時間點，「如果早個一週、甚至早幾天發生，很可能還是可以參戰。」，並提到陳晨威、江坤宇因此可能獲得先發機會。「以這幾天的消息來看，龍仔退賽的可能性本來就蠻大的，之所以沒有在第一時間做出決定，想必他確實蠻想打經典賽，這個結果讓人遺憾。」謝岱穎認為，雖然龍仔傷勢不嚴重，但經典賽已接近開打，來不及完全康復，加上小熊一壘手奧斯汀（Tyler Austin）因傷恐錯過開季，小熊球團因而婉拒讓龍仔冒著傷勢風險出戰經典賽。「他的受傷可以說是發生在最差的時間點，如果早個一週、甚至早幾天發生，很可能還是可以參戰，但無論如何，事情已經發生，就必須要有因應方式。」至於龍仔退賽後的影響，謝岱穎提到一壘出現空缺，陳晨威、江坤宇就有可能獲得先發機會，甚至有可能兩人都先發，「原本龍仔可能與張育成一人DH，一人守一壘，林安可去守外野，但現在林安可或許會去打DH，陳晨威就可以放進先發打序，或是林安可上場守備，張育成DH，鄭宗哲、李灝宇、吳念庭和江坤宇就可以卡內野4個位置。」對於龍仔退賽，謝岱穎最後說，「只能期待下一屆經典賽，當他已經是真正的大聯盟選手時，能為中華隊效力，從這段時間他與家人的積極參與來看，這個可能性還是蠻大的。」