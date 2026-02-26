猶他爵士隊明星前鋒馬爾卡寧（Lauri Markkanen）在今（26）日的球隊訓練中受傷，據報導他的右腳踝與右臀部出現傷勢。他將接受MRI核磁共振檢查以確認傷勢嚴重程度，目前在周五對陣紐奧良鵜鶘隊的比賽中已被列為出戰成疑。但爵士近期深陷擺爛傳聞之中，此前才被聯盟重罰。這次傷情傳出後，聯盟也將派獨立團隊前往檢驗馬爾卡寧的MSI報告。

擺爛疑雲未散　NBA介入調查傷勢

由於爵士隊本月才因輪休健康球員及涉嫌擺爛，遭聯盟重罰50萬美元，NBA官方對這次的傷病報告高度關注。根據《The Athletic》記者瓊斯(Tony Jones)的報導，聯盟辦公室將派遣獨立的醫生團隊前往評估，以核實馬爾卡寧的真實健康狀況。

馬爾卡寧本季打打停停　傷病成謎

28歲的馬爾卡寧本季表現達到準明星級別，在出賽的42場比賽中皆為先發，場均上場34.4分鐘，能貢獻26.7分、6.9籃板及2.1助攻。然而他在打滿賽季前22場比賽後，近36場比賽僅出戰20場，期間因各種小傷病打打停停，包含1月份因病缺席7場比賽。

爵士力保選秀權　傷兵名單引發熱議

爵士隊目前戰績為18勝40負，排名西區第13名。為了保住2026年前8順位保護的首輪選秀權，球隊在賽季末段缺乏贏球動力。球團先前已宣布傑克森（Jaren Jackson Jr.）與諾基奇（Jusuf Nurkic）因膝蓋及鼻子傷勢本季報銷，加上威廉斯（Vince Williams Jr.）因前十字韌帶撕裂賽季報銷，這讓外界對爵士隊的傷病名單產生不少質疑與玩笑。

爵士接下來的賽程將在主場連打兩場迎戰鵜鶘，隨後在週一對陣金塊，接著展開前往費城、華盛頓及密爾瓦基的客場之旅。

消息來源：鹽湖城論壇報

