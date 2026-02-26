我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台美混血球星「龍仔」龍恩（Jonathon Long）春訓受傷，恢復不如預期最終確定退出中華隊，《NOWnews》專欄作家謝岱穎認為，龍仔退出幾乎可以說是在最差時機點。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026 WBC經典賽中華隊賽程，從3月5日開始一連4天都有比賽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）進入倒數計時，台灣運彩今（26）日公開最新的冠軍投注賠率。在列強環伺下，擁有「法官」賈吉（Aaron Judge）領軍的美國隊以賠率1.55倍被視為奪冠頭號熱門；而國人最關注的中華隊奪冠賠率目前來到90.00倍，位居中段班，預期將以「黑馬」姿態挑戰晉級奇蹟。根據台灣運彩公布的冠軍預測玩法，美國隊以1.55倍賠率傲視群雄，尋求衛冕的日本隊則以3.05倍緊追在後，多明尼加則以3.40倍位居第三。至於中華隊所處的C組，晉級之路極具挑戰。同組最大對手南韓隊奪冠賠率為33.00倍，澳洲隊（121.00 倍）與捷克隊（151.00 倍）雖然賠率較高，但實力仍不容小覷。中華隊若想前進美國邁阿密複賽，除了守住澳洲與捷克外，關鍵就在3月8日與南韓隊的正面對決。在台灣運彩公布賠率之際，中華隊陣容今日也出現震撼變動，正式聲明效力小熊3A的強打「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）因左手肘扭傷復原不如預期，確定無法趕上賽事，必須忍痛退出國家隊。這對賠率90倍的中華隊而言無疑是沉重打擊，中華隊不僅失去了一位去年在3A轟出20支全壘打、打擊率突破3成的中心打線強打，在守備調度上也失去一、三壘的活棋。小熊球團評估龍仔的揮棒仍受痠痛影響，基於保護球員生涯決定不予放行，中職表示深感遺憾與不捨，遞補人選將於台日交流賽後公布。中華隊將於3月5日在東京巨蛋首戰澳洲，緊接著對戰日本、捷克，並在 3 月 8 日迎來最關鍵的抗韓大戰。值得注意的是，中華隊將面臨連續4天出賽的嚴苛考驗，尤其是3月7日對戰捷克後，緊接著8日午間就要對決強敵南韓。中華隊所在的C組賽事，台灣運彩全面提供單場及場中投注，提供讓分、不讓分、單雙、大小、單局不讓分等玩法。喜歡棒球的朋友可以買張運彩預測冠軍球隊，一起支持國家運動發展，相關投注請上台灣運彩官網（www.sportslottery.com.tw）查詢。