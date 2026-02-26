我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熟女團體F40到溫泉會館開派對，暢談人生經。左起為Cony、王宥忻、關關、艾軒。（圖／女神愛啪啪提供）

話題熟女團 F40日前在北投舉辦一場香辣十足的溫泉派對！四位成員在席間火力全開，大聊感情、事業與凍齡方法。被封為「10億財富女神」的團長王宥忻，首度在席間拋出震撼彈，親口揭露過往婚姻亮起紅燈的殘酷真相。她表示，在當時婚姻陷入低潮期間，竟有女性友人趁虛而入，半夜頻繁打電話給她的丈夫，最後竟然發展出感情。慘痛的經歷讓全場聽了直搖頭，也讓F40成員們一致認定，真正的閨蜜關係絕對必須建立在極高的信任與「分寸感」之上。王宥忻和老公翁承旭結婚2次。兩人於2023年結束12年婚姻，離婚後仍同住一起，一起拼事業。在重新認識與磨合後，魚2025年11月19日王宥忻生日當天，兩人正式復婚，攜手重返婚姻生活。現在兩人生活甜蜜，沒想到竟然還有這段第三者介入的插曲，讓其他團員都很感慨，男女相處必須要有界線才行。艾軒也分享自己的邊界感，就是有老婆的男人絕對不能碰。她表示，有時為了晚上的酒局會刻意不吃晚餐，面對許多男性誤以為約喝酒就有發展機會，艾軒總是冷酷打臉直言：「我是喜歡酒，不是喜歡你。」她也自認是酒桌上的糾察隊，只要看到男士越界就會立刻出手阻止，反而讓許多男性友人的另一半對她高度信任，甚至親自認證跟艾軒出去很放心。艾軒說，她離婚後她選擇與媽媽同住，心境放鬆宛如回到被照顧的小女孩狀態，事業運與財運反而跟著大開。既然是溫泉派對，當然少不了火辣的泡湯話題。成員關關突然自爆，人生第一次的裸湯初體驗，就是獻給了團長王宥忻。當年兩人赴日旅遊時，關關本以為挑了快打烊的時間可以避開人潮，沒想到還是得與王宥忻坦誠相見，所幸王宥忻態度超級自然，才讓她成功克服心理障礙。除了泡湯趣事，近年晉升新創公司老闆的關關，不僅豪氣帶著24位員工飛往越南員工旅遊，感情生活更是甜到發光。二婚後的她備受老公寵愛，老公拿出新竹11間房產讓她任選居住，還砸下數百萬依她喜好裝潢，同時對她與前夫的孩子更是視如己出，一家人感情相當緊密。聚會尾聲，關關與成員Cony熱烈討論起近期火紅的美顏術，笑稱保養後蘋果肌整個澎起來，效果撐了一整個月依然有感。有趣的是，身材姣好的王宥忻還被團員們猛虧是團隊裡的清盤擔當，明明吃了五個人的份量，卻只長五分之一的肉，被眾人笑喊根本是體質界的天選之人。