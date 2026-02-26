我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龍恩退出經典賽後空出的DH人選，可能由林安可補上，樂天桃猿外野手陳晨威因而獲得先發機會。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）3月5日開打，中華隊大聯盟級戰力「龍仔」龍恩（Jonathon Long），因為左手肘傷勢恢復不如預期，確定退出本屆經典賽。少去主守一壘、可扛下指定打擊DH的龍恩後，中華隊守備布局被迫做出調整，內外野的主要人選陳晨威、江坤宇，就可能會被擺上先發。中華隊本屆經典賽一壘原本主要會由張育成、龍恩扛下，吉力吉撈．鞏冠也能上場防守，但考量到轉守一壘時間不長，加上中華隊需要關鍵時刻代打人選，理應仍會以張育成、龍恩作為一壘與DH的主要輪替。此外，由於休賽季轉戰日職西武獅的林安可，春訓階段展現出色打擊手感，若將其以外野手身分先發，中華隊就可以排出張育成、龍恩與林安可的火力最大化組合，但如今龍恩退出後，張育成可能就固定一壘出賽，林安可回到DH，外野部分則由陳晨威補上。中華隊也可能存在調整內野布局可能性，讓張育成維持DH、林安可在外野，先發內野則由江坤宇補上，與鄭宗哲、李灝宇、吳念庭共組內野防線，此時中華隊內野就會迎來大風吹，一壘由吳念庭防守、李灝宇得去三壘，變動相較上述更大，但若江坤宇打擊調整狀況好，也不排除是其中一個選項。至於替補進經典賽的人選，若以日前集訓32人名單來看，中華隊理應會補上野手作為主要選項，考量到外野原本僅4人、若是陳晨威站上先發，可能會再補上台鋼雄鷹王博玄、中信兄弟宋晟睿2位外野手作為替補外野手備案，若是想選內野手，同樣在集訓名單中的味全龍游擊手張政禹，也可以替補進經典賽。