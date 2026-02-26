我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柾國突開直播自爆曾抽過很多菸，並表示想當個誠實的人。（圖／X@tekookmoments）

🐰: i want to talk to them about this too... about the cigarette/smoking

👤: you don't smoke now though

🐰: i don't smoke now, but still, why can't i talk about this? i’m almost 30 now

🐰: i did smoke before, like a lot, but i worked hard to quit, and did so.



🐰: as i talk about… pic.twitter.com/uJdICEGGtV



— lissa⁷ 🌷 ⦿☰☲ (@tekookmoments) February 25, 2026

韓國天團BTS（防彈少年團）成員田柾國日前傳出與aespa成員Winter戀愛的消息，情侶刺青更是傳的沸沸揚揚，但雙方都對戀情不承認也不否認，讓外界霧裡看花。而BTS即將在3月20日回歸，不料回歸在即，柾國今（26）日凌晨，突然在酒後開了近2小時直播，直言不會再管公司怎麼樣，「我要照自己方式生活」還自爆曾抽很多菸，但現在已努力戒掉，火速在韓網引發討論，還有人質疑「這一定要讓粉絲知道嗎？」掀起兩派爭論。柾國在今日凌晨與哥哥及同住友人開直播，突然提到自己曾有一段時間抽很多菸，但努力戒掉了，「我一直很想講出來，但說出來的瞬間，公司一定又會鬧翻天」，透露公司一直不希望他提到抽菸的事情，「但我不管了，我抽過菸，明天成員們跟公司一定會說話」，展現想要做自己的決心。柾國也在直播中表示自己熱愛唱歌，但也想當一個誠實的人，「如果我做錯什麼，我想要誠實面對」，他還說道：「我也是人，我想要享受自己的生活，世界上有多少人可以真正的誠實？但至少我想對ARMY（官方粉絲）誠實」，還表示若不是公司，自己會把很多事都說出來。除此之外，柾國還在直播中多次爆粗口，有粉絲建議他先關掉，不料他卻說「為什麼要叫我關掉？不要再對我指手畫腳」。該直播也火速被瘋傳，在Theqoo論壇掀起大量討論，一名網友在標體寫下「不知道公司為什麼不讓他說抽過菸這件事、也成功戒菸的柾國」，並在文中質疑「這一定要讓粉絲知道嗎？」不少粉絲認為柾國在直播中的言行太過衝動，像是遲來的青春期，不解他為什麼要在回歸前夕講這些事情。但也有許多粉絲出面緩頰，認為柾國只是想直話直說，並且抽菸也不是犯法的事情。柾國日前盛傳和Winter戀愛，起因為雙方被挖出多項「情侶巧合」，如相似的小狗刺青、同款手鍊與耳麥造型，Winter也曾經被發現穿著和田柾國相近款式的褲子。此外，田柾國休假期間被目擊現身aespa演唱會。對此，Winter的經紀公司SM娛樂以「沒有立場回應」帶過，BTS公司BIGHIT MUSIC則至今仍保持沉默。