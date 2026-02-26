我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）開打在即，中華隊今日卻傳出重大戰力折損。效力MLB芝加哥小熊隊的台美混血好手「龍仔」龍恩（Jonathon Long），最終因左手肘扭傷復原進度不如預期，經球團評估後，今日正式通知確定辭退本屆賽事，由於龍恩原本被視為中華隊潛在4棒人選，如今因傷退出後，打線上也被迫做出調整，考量到日前熱身賽佈陣與守備安排，吉力吉撈·鞏冠、林安可成為先發4棒可能人選。去年在3A表現優異，繳出打擊率.305、OPS.883的火燙打擊手感的「龍仔」，原本被視為中華隊陣中極具長打火力的4棒潛在人選，但如今因傷退出經典賽，讓教練團對於打線上的安排必須重新做出調整。根據先前的2場澄清湖自辦熱身賽，以及大巨蛋閉門熱身賽，先發第四棒皆多由吉力吉撈·鞏冠擔任，上一屆的不動四番「部長」張育成在曾豪駒總教練的安排下，熱身賽都是擔任第二棒，符合現代棒球需有「攻擊核彈頭」的趨勢。在不對打線作太大變動的前提下，曾豪駒總教練或許會讓吉力吉撈·鞏冠繼續在正賽擔任這個棒次，扛起中華隊中心打線的重擔。原本預期龍仔應會擔任本屆打線的先發DH（指定打擊）或一壘手，而張育成則預計會站角落鎮守一、三壘，在需要借重林安可打擊火力的狀況下，便可能需要讓他下場守備，但這並不是他非常熟悉的位置。去年在統一7-ELEVEn獅隊陣中，林安可多半擔綱指定打擊，整季只有26場在右外野出賽，短期賽內非常考驗守備穩定性的壓力下，這也許是一大風險，如今龍仔不幸傷退，DH位置可能就以林安可為主，與吉力吉撈·鞏冠做先發DH的輪替（在面對右投時由林安可扛DH，面對左投則由吉力吉撈專職），解放出的外野空間，則由陳晨威補上。隨著龍恩的遺憾傷退，中華隊原先預想的「完全體打線」雖缺了一角，卻也意外讓兼具火力以及守備的先發陣容核心加速成型，在考量張育成大聯盟等級的守備能力下，讓張育成固定一壘、吳念庭固定三壘，先發DH便剩下吉力吉撈·鞏冠與林安可為較可能的選項。總而言之，如何在失去一名3A級重砲的火力後，整合團隊並排出最適合的陣容應戰，將是曾豪駒總教練在正式賽開打前的最大課題。而這支陣容雖有變動，但不變的是中華隊依舊團結一心，能否在即將到來的世界舞台上化危機為轉機，全台球迷都拭目以待。第一棒 中外野手 費爾柴德第二棒 一壘手 張育成第三棒 右外野手 陳傑憲第四棒 指定打擊 吉力吉撈·鞏冠／林安可第五棒 三壘手 吳念庭第六棒 二壘手 李灝宇第七棒 游擊手 鄭宗哲第八棒 捕手 林家正第九棒 左外野手 陳晨威