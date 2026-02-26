根據《MLB Network》資深記者海曼（Jon Heyman）消息指出，41歲的準名人堂神獸薛澤（Max Scherzer）已與藍鳥隊達成協議，確定重返多倫多展開他大聯盟的第19個賽季。雖然合約具體細節尚未公佈，但這名三屆賽揚獎得主的回歸，無疑展現了藍鳥隊要在2026年再次重返世界大賽奪冠的強烈決心。
走出2025年傷痛陰霾 季後賽神勇表現成續約關鍵
薛澤在2025年的例行賽過得並不順遂，受拇指等多處傷勢困擾，整季僅先發17場，投球局數85局，防禦率5.19更是生涯最差的紀錄。然而，當戰場轉入10月季後賽，這位老將再次證明自己「為大賽而生」的價值。
在美聯冠軍戰（ALCS）對陣水手的關鍵第4戰，薛澤主投5.2局、僅失2分摘下勝投，幫助藍鳥度過落後危機。隨後在世界大賽對決道奇的生死第7戰，他更是在拇指帶傷的情況下力撐4.3局、僅失1分。雖然藍鳥最終在延長賽中以4：5惜敗，無緣冠軍，但薛澤的對於藍鳥而言絕對是「無價之寶」。他在賽後直言：「只要我的身體健康，且能在冠軍競爭等級的球隊擔任先發，我就想繼續投下去。」
全聯盟第四高薪資預算 藍鳥打造夢幻先發輪值
隨著薛澤的回歸，藍鳥隊的先發輪質變得更擁擠且豪華。休賽季期間，藍鳥已接連簽下希斯（Dylan Cease）、龐斯（Cody Ponce）以及還在術後恢復期的比柏（Shane Bieber），加上原有的雙王牌高斯曼（Kevin Gausman）、貝里歐斯（José Berríos），以及去年季後賽表現亮眼的新星耶薩瓦吉（Trey Yesavage），投手深度冠絕聯盟。
目前藍鳥隊在薛澤簽約前的團隊工資預算已達2.8億美元，排名全聯盟第四。在去年與冠軍獎盃擦身而過後，藍鳥球團顯然不惜重金，誓言在2026年完成未竟的冠軍夢。
薛澤繼續追逐3500K與第2枚戒指
薛澤生涯至今已累積3489次三振，位居史上第11位，距離3500K里程碑僅一步之遙。擁有兩枚冠軍戒指、三座賽揚獎的他，原本若能在去年第7戰奪冠就可能「完美引退」，但心碎的結局給了他回歸的動力。
隨著沙巴西亞（CC Sabathia）的52號球衣即將在9月被洋基退休，同為當代偉大左、右投代表的薛澤選擇續戰2026球季，讓廣大球迷有機會見證這位傳奇投手在北方國度延續他的不朽篇章。
