丹佛金塊明星控衛賈馬爾穆雷（Jamal Murray）在今（26）日對陣波士頓塞爾提克的比賽中，因突發嚴重疾病提前退場。賽後金塊教練團對他的身體狀況表達了高度擔憂，並坦言球隊已經窮盡一切醫療手段，但穆雷的症狀依然沒有緩解。本場比賽賽前，穆雷原本因為右腿筋緊繃被球團列為「可能出戰(Probable)」名單，未料隨後卻遭到突發疾病侵襲。他在首節僅勉強上陣8分鐘，留下2分與1次助攻的數據後便無法繼續堅持，黯然退場休息。金塊助理教練阿德爾曼(Adelman)在賽後受訪時，生動且無奈地描述了穆雷的慘況。阿德爾曼表示：「他看起來真的非常糟糕。我們的隊醫給他用了所有能用的藥，但完全沒有起作用。」教練進一步透露，穆雷的身體出現了各種極度不適的反應，甚至用「到處都是(coming out all over the place)」來形容其症狀的劇烈程度，證實他病得非常嚴重，絕非一般感冒，完全無法硬撐打完比賽。儘管遭遇後場指揮官傷退的突發逆境，金塊隊將士用命，當家球星約基奇（Nikola Jokic）立刻一肩扛起更多進攻創造責任。同時，布勞恩（Christian Braun）、布朗（Bruce Brown）、小哈達威（Tim Hardaway Jr.）以及皮克特（Jalen Pickett）等角色球員也紛紛挺身而出，成功彌補了後場戰力空缺，最終帶領金塊以103：84大勝實力強勁的綠衫軍。這場關鍵勝利不僅穩定了軍心，也讓金塊在西區的排名卡位戰中佔據有利位置。此役過後，金塊戰績來到37勝22負，穩居西區第4，與目前排名西區第3的休士頓火箭（36勝21負）已無勝場差。而緊追在後的明尼蘇達灰狼（36勝23負）與洛杉磯湖人（34勝23負）也正伺機而動，西區上半區的競爭已進入白熱化階段。