第6屆WBC世界棒經典賽C組預賽3月5日開打，日本國家武士隊今（26）日迎來世界最強戰力大谷翔平。稍早大谷翔平已經下飛機現身於名古屋巨蛋，正式向國家隊報到，但受限於規定，近2天日本與中日龍友誼賽，大谷翔平都無法出賽，最快得等到3月初官辦熱身賽才能上場，接著就是3月6日晚場首戰交手中華隊。大谷翔平去年11月率先表態參戰本屆WBC經典賽，引起世界轟動，休賽季返日短暫與監督井端弘和在內的日本教練團會面後，近一個月已經跟隊友山本由伸、佐佐木朗希等人返回美國，參與洛杉磯道奇春訓。昨日傳出大谷翔平包機返回日本，與武士隊會合，稍早根據多方日媒報導，大谷翔平下機後直接前往球場，今日就會正式現身名古屋巨蛋，與隊友相見歡，也會馬上展開訓練，備戰一周後開打的經典賽預賽。大谷翔平上屆靠著投打二刀流發揮，率領日本奪下第3座WBC經典賽世界冠軍，個人豪奪2勝、1救援成績，也讓他獲得MVP殊榮，但本屆他經過與道奇球團、日本國家隊多方協議後，最終確定只打不投。2026年經典賽C組預賽在日本主場東京巨蛋展開，日本首場3月6日晚間19：00面對中華隊，預計推派道奇王牌山本由伸出戰，大谷翔平極有可能以前段棒次出賽，甚至不排除擔任首棒核彈頭，日本監督井端弘和日前被問及此事，話沒有說死，只強調會盡力發揮出大谷翔平的打擊價值。