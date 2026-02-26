我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將開打，美國代表隊的先發輪值調度成為熱議焦點。儘管底特律老虎隊的賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal）預計僅在第一輪出賽1場後即歸建球團，但日本MLB專家福島良一指出，這對美國隊奪冠戰力幾乎沒有影響。在2月24日播出的MLB談話節目中，日本大聯盟評論家福島良一針對史庫柏（Tarik Skubal）的調度發表看法。史庫柏作為連兩年的美聯賽揚獎得主，被多間媒體報導在WBC僅會於1次分組賽對陣英國隊時先發，隨後便會返回老虎隊春訓營。福島良一對此表示，這在預期之中，從史庫柏在春訓熱身賽的登板間隔來看，本就是為了1次分組賽的輪值而設計。儘管美國隊在決賽圈將無法動用這位絕對核心左投，但福島良一分析認為，美國隊的戰力完全沒有下降。他指出美國隊擁有多位實力堅強的後援投手隨時待命。陣中還有多位能從後援轉先發的投手，如博伊德（Matthew Boyd）與麥克林（Nolan McLean）等人，教練團在調度上可以非常靈活。福島良一認為，雖然博伊德與麥克林等人的個人評等略遜於史庫柏，但在實戰表現上絕對不會輸，美國隊投手群的綜合實力依然維持在最高水平。節目中亦討論到日本隊若挺進決賽，大谷翔平是否可能上場投球。儘管本屆大谷是以DH身分登錄，依照現行規則無法登板，但出演嘉賓們也針對「極少數例外可能性」展開討論，顯示出各國對決賽巔峰對決的高度期待。