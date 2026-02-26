我是廣告 請繼續往下閱讀

▲運動部今日於行政院會後記者會做出詳盡說明，並透露政府已投入總計6900萬元經費全力支援。（圖／翻攝自行政院開麥啦 YouTube）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開打在即，中華隊今（26）日卻傳出重大戰力折損遺憾消息。效力於MLB芝加哥小熊隊的台美混血重砲好手「龍仔」龍恩（Jonathon Long），因左手肘扭傷復原進度不如預期，經球團評估後，今日正式通知確定辭退本屆賽事。針對戰力空缺與備戰狀況，運動部今日於行政院會後記者會做出詳盡說明，並透露政府已投入總計6900萬元經費全力支援。運動部運動競技司司長謝富秀表示，為了讓中華隊以最佳狀態迎戰，政府總共補助6900萬元。各項計畫編列與執行重點如下：📍情蒐計畫（約1600萬元）： 編制20人以上專業團隊，自114年4月起長期情蒐各國職業聯賽，並針對海外預賽同組對手（赴日本、韓國）進行實地觀察，賽事期間也將全程隨隊提供即時資訊。📍組訓計畫（4550萬元）： 包含教練團赴國外訪視15位旅外球員的費用。目前已規劃國內兩階段集訓（國訓中心與台北大巨蛋），並安排與韓職、日職進行共6場熱身賽（4場自辦、2場官辦），同時編制包含醫師、心理教練、營養師等在內的40人後勤支援團隊。📍保險經費（約757萬元）： 依球員目前薪資合約計算，涵蓋教練、選手及行政團隊之旅遊平安險、意外險及失能險。針對「龍仔」龍恩辭退後的遞補缺口，外界關心為何人選必須等到台日交流賽後才產生。運動部政務次長兼發言人鄭世忠回應表示，由於部分美職（MLB）球員受限於母球團的出賽限制，無法在台日交流賽中上陣，教練團會評估這些球員的競技狀態與對抗性，進而決定最適合的遞補人選。「這次因為一些美職選手有出賽限制，因此並沒有在台日賽來出戰，因此這次有加入一些中職球員，教練團應該會從這些球員中來評估。」鄭世忠如此說道。針對球員最關心的保險細節，鄭世忠次長補充說明，保險內容將與經紀人共同評估。若保險理賠額度無法完全涵蓋選手的薪資合約缺口，不足部分將由「運動發展基金」進行專案補助，確保每位國手都能在保障權益的情況下，放心地為國出征。