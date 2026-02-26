我是廣告 請繼續往下閱讀

▲棠棠（左2）的阿嬤前幾天過世，今日仍強忍悲傷出席公益活動。（圖／記者朱永強攝）

啦啦隊女孩各務礼美奈、謝予容（容容）、貝拉、十一、棠棠擔任紅心字會長壽花公益大使，今（26）日前往信義老人中心及廣慈、達仁日照中心陪長輩提前歡度元宵。值得一提的是，外型甜美的棠棠IG有著1.1萬人追蹤，先前更有著職業軍人身分，服役5年半轉戰演藝圈，她坦言儘管已經退伍3年但仍難改軍中習慣，某次到餐廳訂位8點半，下意識竟說「么八三洞」，讓全場笑翻。棠棠退伍快3年，喜歡跳舞的她，曾加入軍中藝工隊，認為既可以跳舞又有穩定工作，回想軍旅生涯，她分享當初新訓時被剪成「男生頭」，當時照鏡子嚇壞默默流了幾滴淚。退伍後，棠棠決定進軍演藝圈，起初想當演員，但後來發現自己最愛的還是跳舞，因此決定加入啦啦隊。棠棠在軍中養成的習慣至今難改，甚至還會用軍中的方式報時，到餐廳訂位，竟脫口「么八三洞」讓服務人員當場聽了一頭霧水。另外她還分享當初應徵啦啦隊員時，吐露自身優點「重榮譽、守紀律」因此成為加分關鍵。不過在記者會歡樂的氣氛下，其實藏有洋蔥，棠棠透露阿嬤前幾天過世，原本無法出席的她，聽到是跟長輩有關的公益活動，決定強忍悲傷現身，她呼籲「愛要及時，要珍惜跟長輩相處的時光」。談起跟長輩相處的經驗，謝予容則分享自己的阿公已經101歲，過年跟他拜年的時候，阿公看到家人團聚就感動的流眼淚，今天看到很多長輩，突然想起自己的阿公讓她忍不住落淚，希望所有的長輩都身體健康，過的很幸福。