效力MLB洛杉磯道奇的南韓好手金慧成，今（27）日在道奇對上芝加哥白襪的春訓比賽中敲出致勝陽春砲，幫助道奇以7：6擊敗白襪，同時拿下春訓6連勝，金慧成春訓狀態「絕好調」打擊率突破4成，此戰結束後，金慧成即將返回南韓備戰即將到來的WBC世界棒球經典賽，對於本屆賽會的目標，金慧成也喊話希望能夠拿下小組第一，一路前進邁阿密。
道奇勢不可擋 春訓拿下6連勝
道奇此戰雖在第 3 局遭對手單局攻下4分逆轉，但在5局下靠著史密斯（Will Smith）的追平陽春彈扳平比分。儘管6局上再度落後1分，但6局下道奇隊火力全開，先由卡斯頓·日浦（Keston Hiura）擊出追平轟，隨後金慧成背靠背敲出致勝的陽春全壘打，幫助道奇最終以7：6擊敗白襪。
金慧成休賽季持續微調 盼經典賽拿下小組第一晉級
賽後金慧成表示自己沒有太在意全壘打。而是更專注於揮棒機制與下半身的運用。他透露，休賽季期間持續與教練保持聯繫並進行微調，最後一個打席確實感受到了下半身發力的成果。金慧成在春訓4場比賽中，總計13打數敲出6安打，打擊率高達0.462，並貢獻1轟與5分打點。
談到即將展開的 WBC 世界棒球經典賽，韓國隊在預賽第一輪與日本隊同被編在 C 組。金慧成坦言，比起期待，目前心情更多的是不安，但他也喊話目標就是小組第一出線，「目前的目標是以小組第一出線，並一路挺進到邁阿密的複賽與決賽。」
資料來源：《體育報知》
我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇此戰雖在第 3 局遭對手單局攻下4分逆轉，但在5局下靠著史密斯（Will Smith）的追平陽春彈扳平比分。儘管6局上再度落後1分，但6局下道奇隊火力全開，先由卡斯頓·日浦（Keston Hiura）擊出追平轟，隨後金慧成背靠背敲出致勝的陽春全壘打，幫助道奇最終以7：6擊敗白襪。
金慧成休賽季持續微調 盼經典賽拿下小組第一晉級
賽後金慧成表示自己沒有太在意全壘打。而是更專注於揮棒機制與下半身的運用。他透露，休賽季期間持續與教練保持聯繫並進行微調，最後一個打席確實感受到了下半身發力的成果。金慧成在春訓4場比賽中，總計13打數敲出6安打，打擊率高達0.462，並貢獻1轟與5分打點。
談到即將展開的 WBC 世界棒球經典賽，韓國隊在預賽第一輪與日本隊同被編在 C 組。金慧成坦言，比起期待，目前心情更多的是不安，但他也喊話目標就是小組第一出線，「目前的目標是以小組第一出線，並一路挺進到邁阿密的複賽與決賽。」
資料來源：《體育報知》